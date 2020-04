Aprofitar-se del gos per saltar-se el confinament

“Ens arriben gossos amb els coixinets de les potes destrossats perquè els seus amos els han portat a córrer o han estat passejant hores per la muntanya”. Així és com comencen el dia en una de les clíniques veterinàries més grans del Principat, amb “cues de clients esperant a la porta com si fos un dissabte al matí”, denuncien.

La “gran quantitat de casos” que asseguren atendre reflecteix el poc respecte que algunes persones amb mascotes tenen del confinament. “ S’aprofiten del gos per sortir a fer esport o passar-se el dia a l’exterior. Jo estic indignada perquè, a causa de la situació actual, treballem menys de la meitat del personal i no donem l’abast”, relata a l’ ARA Andorra una de les veterinàries del centre.

Pel que fa al possible contagi per coronavirus entre persones i animals de companyia, el centre opta per seguir les recomanacions sanitàries de l’Organització Mundial de la Salut i “prendre’s amb certa distància el darrer estudi xinès sobre transmissió de Covid-19 a les mascotes”. Aquest informe revela que les persones podrien contagiar els seus gossos, que tindrien símptomes mínims de la malaltia, a diferència dels gats i altres animals com les fures, que registrarien una major incidència.