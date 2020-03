Aprovada la baixa per als que estiguin aïllats a casa amb Covid-19

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ja havia anunciat que les persones que estiguin aïllades a casa seva per sospita de coronavirus podrien gaudir de la baixa mèdica i aquest dimecres el consell de ministres ha aprovat el decret del reglament de les prestacions econòmiques d'incapacitat temporal en les situacions d'aïllament de persones davant la situació d'emergència de salut pública internacional per coronavirus.

Així, tal com ha informat el Govern, totes aquelles persones que estiguin sota observació, ja sigui domiciliària per risc d'exposició al virus, o ingressades a l'hospital amb sospita per aquesta afectació, rebran la prestació de malaltia de la CASS i tindran la baixa mèdica coberta.

En la roda de premsa posterior al consell de ministres, el portaveu del Govern, Eric Jover, ha informat que la celebració d'esdeveniments de caràcter internacional com la imminent reunió de ministres de turisme iberoamericans i el Congrés de turisme de neu i muntanya es duran a terme tal com estava previst. L'organització es manté a pesar de les anul·lacions d'alguns ponents que en certs casos han confirmat les seves intervencions a través de videoconferències.

Actualment l'únic cas diagnosticat, un jove de 20 anys, evoluciona favorablement. A més, el SAAS ha activat la fase d'aïllament a una dona resident de 31 anys que estava monitorada en el seu domicili des del passat dissabte i que dimarts presentava simptomatologia associada a aquesta patologia. La pacient romandrà aïllada a l'hospital fins a tenir els resultats diagnòstics. De la mateixa manera també s’ha activat l’ aïllament a un jove de 20 anys amb símptomes. En aquest es tracta d’una persona de l’entorn del pacient diagnosticat el dilluns passat i que també estava monitorat a casa seva.

Jover ha recordat que actualment Andorra no és un indret on s'estigui produint transmissió comunitària de la malaltia i que els protocols sanitaris establerts per a la detecció precoç i la protecció es desenvolupen d'acord amb les directrius de l'Organització Mundial de la Salut. També ha afirmat que el país està preparat per fer front a eventuals situacions, amb una resposta protocol·litzada i amb la disposició dels mitjans i recursos sanitaris òptims per tenir cura de qualsevol cas que es detecti al país.

El ministre portaveu ha recordat que els protocols i les recomanacions, establerts pel consell assessor sobre la patologia infecciosa, el grup d'infeccions nosocomials del SAAS i tècniques de l'àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut, s'actualitzen constantment i s'adeqüen al que es va marcant des dels organismes internacionals. De la mateixa manera, ha dit Jover, les autoritats sanitàries estan en tot moment en contacte amb la xarxa sanitària internacional per tal de traslladar la informació dels diferents casos i fer un seguiment de la mobilitat d'aquests.

Trobada d'homòlegs

Precisament, aquest dimecres Benazet s'ha reunit amb el seu homòleg espanyol, Salvador Illa. Durant la trobada s'han analitzat els acords de col·laboració i convenis ja existents entre ambdós països en matèria de sanitat i s’ha expressat la voluntat de seguir avançant en aquesta cooperació. En la trobada també s'ha tractat la coordinació entre Espanya i Andorra en situacions d'alertes i emergències sanitàries, com podria ser la sospita de casos de coronavirus. De fet, la setmana passada, aquest treball en comú ja va permetre identificar dues dones que van aterrar a l'estat veí després de viatjar en el mateix avió amb un afectat diagnosticat uns dies més tard. Així, davant l'avís de les autoritats sanitàries espanyoles del risc d'exposició de les ciutadanes andorranes, el ministeri de Salut va decidir aplicar el protocol preventiu d'aïllament domiciliari.

Des de l'executiu es recorda que davant de qualsevol dubte o possible simptomatologia els ciutadans o visitants que estiguin de vacances a Andorra poden trucar al telèfon gratuït 116. El Govern recomana seguir les mesures preventives que es poden trobar a www.salut.ad.