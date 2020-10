Aprovat l’ús obligatori de mascaretes a l’aula, a partir dels 12 anys

El Govern ha decidit tancar l’escola andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp, on hi havia onze classes en aïllament, perquè els primers resultats del cribratge que s’ha fet a tot l’alumnat i professorat mostren que “el més prudent és tancar l’escola perquè el risc de contagis pugui baixar”, segons ha explicat aquest dimecres el ministre portaveu, Eric Jover.



Aquesta mateixa matinada ja tindrà efectes el darrer decret aprovat aquest mateix dimecres pel consell de ministres, que conté més mesures antiCovid, i que duraran fins el dia 18. Una novetat és en l’àmbit de les escoles. El Govern ha aprovat que a partir d’aquest dimecres sigui obligatori l’ús de mascaretes a partir dels 12 anys, és a dir, a partir de la segona ensenyança. “Volem protegir la capacitat de contagis i refredar la corba”, ha justificat Jover.



Pel que fa a les escoles ja hi ha 23 aules sota vigilància passiva (vuit més que dilluns) i 52 tenen alumnes afectats. D'aquestes, 40 estan aïllades totalment i dotze es mantenen amb un aïllament parcial. A més, es manté aïllada totalment l'escola bressol la Mainada, hi ha dues classes afectades a la Fundació Privada Tutelar i a l'escola bressol II d'Escaldes-Engordany i una més a l'escola bressol Dames de Meritxell.