Aprovats els calendaris escolars pels dos propers cursos

L'executiu ha aprovat aquesta setmana els calendaris de vacances escolars per als cursos 2021-2022 i pel 2022-2023. Així, l'alternança dels períodes lectius i de descans es determinen en funció dels ritmes biològics i de l'organització pedagògica. El ministre portaveu, Eric Jover, ha destacat que també es tenen en compte aspectes de la realitat socioeconòmica d'Andorra, com les previsions d'afluència turística i de trànsit. A banda de les vacances, cada escola compta amb el dia festiu de la parròquia.



El calendari pel curs 2021-2022, que s'ha treballat amb representants dels tres sistemes educatius, s'iniciarà el dijous 9 de setembre del 2021 i finalitzarà l'1 de juliol del 2022. Entremig tindran vacances la setmana de l'1 al 5 de novembre per Tots Sants, del 23 de desembre al 7 de gener per Nadal, del 28 febrer al 4 de març per Carnaval i de l'11 al 22 d'abril per Pasqua. A més, el dimecres dia 8 de desembre hi haurà la festa de la Puríssima, el 14 de març la Constitució i les vacances de Pentecosta aniran del 2 al 6 de juny. Durant aquest curs, hi haurà jornada intensiva l'11 i el 12 d'octubre i el 6, 7, 9 i 10 de desembre.

Pel que fa al curs 2022-2023, s'iniciarà el divendres 9 de setembre i s'acabarà el 30 de juny. Així, del 31 d'octubre al 4 novembre hi haurà les vacances de Tots Sants, del 23 de desembre al 6 de gener les de Nadal, del 20 al 24 de febrer les de Carnaval i del 3 al 14 d'abril les de Pasqua. També serà festa per la Puríssima, per la Constitució, pel dia del Treball i les vacances de Pentecosta seran el 29 i el 30 de maig. Els dies de jornada intensiva seran el 12 d'octubre i el 5, 6, 7 i 9 de desembre.

Festiu del taxi i l'administració

D'altra banda, el Govern també ha aprovat el decret pel qual es fixa el calendari de dies festius per al Servei del Taxi Ordinari Interurbà (TOI) per als anys 2021 i 2022. Així, a l'efecte de l'aplicació de la tarifa 1 durant els dies laborables entre les 7 i les 21 hores i la tarifa 2 durant els dies laborables entre les 21 i les 7 hores, els dissabtes, els diumenges i festius, pel 2021 i el 2022 queden establerts com a festius: Cap d'Any, Reis, Carnaval, el dia de la Constitució, el divendres Sant, el dilluns de Pasqua, la festa del Treball, el dilluns de Pentecosta, l'Assumpció, el dia de la Mare de Déu de Meritxell, Tots Sants, la Puríssima, Nadal i Sant Esteve.

Finalment, també s'ha aprovat el calendari de festiu de l'administració general pel 2021 que són: Cap d'Any, Reis, Carnaval, el dia de la Constitució, el Divendres Sant, el Dilluns de Pasqua, el dia del Treball, el Dilluns de Pentecosta, el dia de l'Assumpció, el dia de Nostra Senyora de Meritxell, Tots Sants, la Puríssima, Sant Tomàs, Nadal i Sant Esteve. Pel que fa als dies festius parroquials, les oficines de l'administració general romandran tancades els de compliment obligatori fins a un màxim de quatre. Els festius que caiguin en cap de setmana no podran ser traslladats a cap altre dia.