Aquest cap de setmana retorna l'esport de competició

El nou decret aprovat pel Govern, que des d'aquest dimarts permetrà un augment discret de dues persones per taula (4 en total), a restaurants i bars, també s'estén a l'esport. Des d'aquest cap de setmana es torna a reprendre la competició esportiva, segons ha explicat la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, que permetrà tornar a competir, des d'aquest 28 de novembre, a les categories sènior, juvenil i cadet, que són les que van poder començar les seves lligues al setembre, abans que se suspenguessin, el 8 d'octubre passat.



La flexibilització en l'àmbit de l'esport s'emmarca en el cribratge massiu que iniciarà l'executiu durant la campanya d'hivern, i que està previst que afecti el 40% de la població. “L'objectiu és reprendre la competició esportiva de manera progressiva i coordinada amb el cribratge poblacional, a partir dels testos d'antígens”, ha dit Riva, de manera que des del ministeri calculen que uns 200 esportistes es faran la prova, en aquest cas un test d'antígens, cada setmana. La Federació Andorrana de Futbol s'encarregarà del cribratge relacionat amb els practicants d'aquest esport, i per a la resta d'entitats serà el Govern qui col·labori amb les federacions que vagin reprenent les competicions.



El retorn a les competicions no només afectarà als esports col·lectius, sinó també als individuals, sempre que formin part d'alguna de les tres categories mencionades anteriorment. Finalment, la competició es reprèn a porta tancada, sense públic, en un inici, “tot i que no és una mesura definitiva en funció de com avanci la pandèmia”.