Les normes per poder sortir a passejar amb seguretat

Aquest dijous és el gran dia. La població per fi podrà tornar a sortir als carrers, això sí, de manera ordenada i tal com estableix el decret del Govern publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Basant-se en aquesta normativa, els comuns han reforçat el missatge perquè la població pugui sortir de forma segura i sense contagiar-se de la Covid-19.

Així, el comú d'Andorra la Vella ha fixat que els ciutadans que caminin i corrin utilitzin sempre la voravia que quedi a la seva dreta per fixar, d’aquesta manera, circuits unidireccionals, mantenint sempre la distància física entre persones mínima de quatre metres en el cas de passejar i de deu metres en cas de córrer.

A tall d’exemple, si els ciutadans volen caminar pel passeig del riu en el tram comprès entre la plaça de la Rotonda i l’Estació Nacional d'Autobusos hauran de fer el camí de baixada per la zona més propera a les oficines d’Andorra Telecom i de pujada circular pel vial que limita amb el Parc Central. En el cas que es desplacin per zones per a vianants sense voravia, com per exemple, la zona per a vianants de l’avinguda Meritxell, es recomana caminar o córrer per l’àrea dreta, segons el sentit de la marxa, més propera a les façanes dels edificis i, també, establint circuits unidireccionals per evitar encreuaments entre persones.

Espais Reservats

D’altra banda, el comú ha reservat l’ús del mobiliari urbà, com els bancs, a les persones vulnerables majors de 70 anys, que podran fer sortides a l’exterior entre les 11 i les 14 hores. És per això que es demanen a la resta de la població "evitar tot el contacte possible amb aquest mobiliari, que s’higienitzarà de manera permanent per preservar al màxim la salut de la gent gran".

Pel que fa als parcs públics, recs i berenadors de la parròquia es mantenen tancats. El comú ha cregut oportú adoptar aquestes mesures per garantir al màxim les sortides ordenades, tenint en compte que a la parròquia hi ha una important densitat de població. L’activació de les mesures es reforçarà amb una campanya de senyalització arreu de la parròquia. Des del comú, recorden que les sortides del domicili es faran de manera ordenada. Els dies parells, com és el cas d'aquest dijous, ho podran fer les persones que viuen en edificis de numeració parell i els dies senars, els habitants d’edificis de numeració senar.

L’ ús de les mascaretes és obligatori i el temps màxim que es permet ser a l’exterior per a aquestes finalitats és d’una hora al dia seguint els trams horaris determinats pel Govern. Així doncs, les persones que facin una activitat física (córrer o caminar ràpid) poden sortir del domicili de les 6 hores fins a les 9 hores i de les 19 hores fins a les 21 hores; les persones a partir de 70 anys i vulnerables podran sortir entre les 11 i les 14 hores; i els altres horaris són lliures per a la resta de ciutadans. Demanen als ciutadans que no surtin al carrer entre les 11 i les 14 hores per protegir un col·lectiu vulnerable, com és el de la gent gran, que disposarà d’aquestes tres hores per sortir a prendre l’aire i estirar les cames.

Pel que fa al ' desprecintat' de zones públiques que els comus havien tancat per evitar que els ciutadans les fessin servir, des del comú de Sant Julià de Lòria han informat que no es procedirà a desprecintar cap d'aquestes elements, ja que es considera que no són zona de passejada. En aquest cas, recorden que s'havien tancat zones de jocs infantils o barbacoes.