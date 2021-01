L’ARA Andorra triplica les visites a la web

L’ ARA Andorra ha tancat el seu setè any de vida amb 4,2 milions de visitants. Així ho recullen les estadístiques de Google Analytics durant el 2020, que confirmen el creixement d’aquest lloc web. Segons la mateixa eina d’anàlisi, s’han registrat 6,51 milions de pàgines vistes i una durada mitjana d’1,12 minuts per sessió.



Els resultats consoliden l’Ara.ad entre els 20 llocs web més visitats del país, segons l’eina d’anàlisi Similarweb, que situa Google, YouTube i Facebook com les 3 pàgines líders en visites a tota Andorra.



La notícia més llegida durant l’any passat a l’Ara.ad va ser 'El Punt de Trobada es prepara per tancar', amb 141.536 lectors.