L'Aragó, el focus de coronavirus més important d'Europa

Diversos punts de l'Estat espanyol estan en alerta pel creixement de contagis de coronavirus, amb un focus destacat a l'Aragó. La transmissió del covid-19 en aquesta comunitat és tan forta que no només és el punt que més preocupa de l’Estat, sinó el més actiu d’Europa, segons el Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC). La comunitat autònoma fa setmanes que va creuar el llindar del risc de rebrot i és ara que la taxa de contagis (R) –que calcula quantes persones pot contagiar de mitjana un sol infectat– i els casos acumulats comencen a baixar tímidament. La corba va començar a pujar el 10 de juliol i, malgrat algunes fluctuacions a causa de retards en la notificació dels casos, el seu pendent ha continuat creixent: el 13 de juliol es van registrar 315 casos nous; el 21 se'n van reportar 678 i l’1 d’agost ja se superava el miler de diagnòstics (1.161), segons informa l’Instituto de Salud Carlos III.

L’R, indicador clau per controlar la velocitat de propagació del virus, sí que ha baixat del 2 a l’1,21 en els últims quinze dies, però a l’Aragó encara hi ha moltes persones infectades que transmeten el virus. Això fa que Sanitat hagi registrat 400 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies. Aquestes són les dades epidemiològiques que reporta el govern aragonès i parlen per si soles: en un territori on viuen 1,3 milions de persones, el nombre de positius detectats en proporció a la seva població és elevadíssim. “L’Aragó està fent un esforç de detecció descomunal i la taxa de positivitat és del 15%, tres vegades més del que recomana l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per poder fer un bon rastreig dels casos”, detalla l’investigador del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOM-SC) de la UPC Enric Álvarez.

I la xifra continuarà creixent perquè la conselleria de Sanitat ha augmentat la seva capacitat diagnòstica fins a superar les 3.500 PCR diàries. “Amb la seva població això equival a quasi 300 tests per cada 100.000 habitants al dia”, explica Álvarez. La comunitat autònoma ha notificat aquest dijous que dimecres va fer 3.953 proves de diagnòstic, de les quals 3.630 PCR, i va notificar 393 contagis –327 a Saragossa, 47 a Osca i 18 a Terol–. Una mica menys de la meitat, 185, eren asimptomàtics. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha volgut enviar un missatge d'optimisme i ha afirmat que l'Aragó és "molt probable que potser ja hagi superat el pic de transmissió", després que en les dues últimes setmanes hagi anat baixant.