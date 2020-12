L'Aran denuncia un tracte fronterer desigual respecte a l'Alt Urgell

Després que aquest dimarts la Generalitat hagi anunciat que permetrà que la comarca de l'Alt Urgell englobi Andorra per restablir així la mobilitat entre tots dos territoris, la síndica d'Aran, Maria Vergés, acompanyada pels alcaldes i alcaldesses d'Aran i els consellers i conselleres del Conselh Generau, ha denunciat aquest dimecres "el tracte desigual i injust" que això suposa per a la Val d'Aran i la frontera amb França.



"Des del govern del Conselh Generau d'Aran hem dut a terme durant setmanes totes les gestions i contactes possibles demanant al govern català l'harmonització de les mesures entre Aran i França de la mateixa forma que ho va demanar l'Alt Urgell amb Andorra", ha afirmat la síndica d'Aran, que ha afegit que "l'anunci de la Generalitat suposa un greuge comparatiu per al nostre territori i el govern del Conselh Generau d'Aran, com a màxima institució aranesa, no pot permetre acceptar tractes desiguals i injustos com aquest".



Vergés ha manifestat que "som totalment conscients de la situació provocada per la Covid-19 i de la necessitat d'aplicar les mesures i restriccions per a controlar el virus, però també considerem que és necessari que tots els territoris poguem comptar amb les mateixes oportunitats perquè la nostra ciutadania faci front a aquesta crisi amb les màximes garanties, sobretot també tenint en compte que actualment les dades de la Val d'Aran la col·loquen com un dels territoris amb menys risc de rebrot de Catalunya".



Així mateix, Vergés ha remarcat la importància que té la frontera per a una part important de la Val d'Aran, especialment el Baix Aran, ja que "comparteix no sols un espai comú d'intercanvi de relacions econòmiques i laborals, sinó també de relacions sanitàries i educatives".