Arrenca la segona tongada de tests d'anticossos a la població

Des d'aquest dilluns la població que es va apuntar al cribratge massiu per conèixer el grau d'immunitat a la Covid-19, se sotmetrà a la segona i última prova d'anticossos. Els ciutadans es faran el test, el mateix dia i hora que la primera, amb un decalatge de dues setmanes. En el cas d' Andorra la Vella, els tests d’anticossos han començat a les 8 del matí a l’aparcament Centre Ciutat, situat a la plaça Rebés, i al Centre de congressos, en el cas de les persones que no disposin de vehicle i hagin d'anar-hi a peu. Està previst que, de nou, unes 18.000 persones se sotmetin a la prova amb el mateix sistema: es demana a tothom que hi acudeixi exactament el mateix dia i hora, però dues setmanes després que a la primera cita. Un cop són a l''stop lab', presenten el número d'identificació que se'ls hi va atorgar, se'ls hi desinfecta el dit, se'ls hi fa la punxada i l'equip de voluntaris realitza la prova d'anticossos.

La cònsol major, Conxita Marsol, ha volgut estar present en l'inici d'aquesta segonada tongada de tests. Marsol confia que continuï l’ actitud "participativa, exemplar i cívica dels ciutadans" de la parròquia en la segona fase dels tests. També ha agraït la puntualitat i predisposició dels ciutadans d'Andorra la Vella, que ha fet que tot l’operatiu "s’hagi desenvolupat de manera fluïda i no s’hagi registrat cap incident destacable".

Andorra la Vella disposa de nou de 14 taules a l''stop lab' de l’aparcament Centre Ciutat, i de 2 al Centre de congressos. Tot i això, en funció de l’afluència, s’adapta el nombre de taules operatives. Aquest matí, per exemple, hi havia habilitades fins a 11 zones de tests per a vehicles. Marsol, acompanyada pel cònsol menor, David Astrié, s'han passejat per les taules per comprovar que tot estigués en ordre i han conversat amb alguns dels voluntaris.