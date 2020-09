Arrenca un cap de setmana de ral·li a Andorra la Vella

La 49a edició del Ral·li d'Andorra, que organitza l'Automòbil Club (ACA), ha donat el tret de sortida aquest dissabte al pont de la Rotonda d'Andorra la Vella. Durant aquesta primera jornada es disputaran tres proves que arribaran fins a Canòlich, Canillo i Anyós i serà aquest diumenge quan es doni la competició per finalitzada. Des de l'organització ja es va assenyalar el dia de la presentació de l'esdeveniment que la participació d'enguany s'havia limitat a una vuitantena d'equips, per la qual cosa molts corredors hauran d'esperar a l'any vinent.

Aquesta tarda, els pilots d'automòbils clàssics han competit en una prova de regularitat dins d'un circuit tancat. La gran varietat dels vehicles participants inscrits formen part de setze marques representatives, entre les quals hi ha BMW, Porsche o Renault. Així mateix, l'afluència de pilots de nacionalitat francesa és destacable, igual que en altres edicions, i estan liderats per l'equip HJCL Auto Perpignan.

Durant la tarda i nit d'aquest dissabte els participants disputaran un total de sis trams: Canòlich (12,3 quilòmetres), Canillo (13,2 quilòmetres) i Anyós (8,5 quilòmetres), dues vegades cadascun. Per al diumenge estan previstes dues passades a Fontaneda (12,3 quilòmetres) i Ordino (13,2 quilòmetres). Cal recordar que en aquesta edició es compta amb un recorregut de 326 quilòmetres, dels quals 114 són de regularitat controlada en carretera tancada.

El conseller de Cultura i de Promoció Turística del comú d'Andorra la Vella, Miquel Canturri, ha estat l'encarregat de donar l'ordre de sortida a alguns dels corredors. El conseller ja va destacar durant la presentació que competicions com aquesta contribueixen a moure el país i esdevenen "un reclam per als turistes". De fet, a la línia de sortida hi ha hagut certa aglomeració de persones, tot i que totes elles portaven mascareta.