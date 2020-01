Arriba a Andorra una exposició del Museu d’Història Natural de París

L’exposició ‘Sur la piste des grands singes’ cedida pel Museu d’Història Natural de París, que tracta sobre la vida dels grans primats, es troba des d’aquest dilluns al vestíbul del centre de formació professional d’Aixovall. Aquesta mostra, que s’organitza des del Govern juntament amb l’ Aliança Andorrano-Francesa i amb la Comissió Nacional Andorrana per la Unesco (CNAU), es podrà veure de manera itinerant pels diversos centre educatius del país. En aquest sentit, la ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha indicat que ja hi ha demandes d’escoles per a tenir l’exposició i ha indicat que estarà tot el curs vinent a disposició dels centres del país perquè puguin fer-ne un ús pedagògic. “En principi està pensada per a alumnes de batxillerat, segona ensenyança i formació professional però també els més petits en podrien treure profit”, ha remarcat Vilarrubla.

Tal com ha indicat la ministra, la mostra vol conscienciar sobre la importància de protegir els boscos tropicals, ja que és “on realment hi ha una gran part de la nostra biodiversitat mundial”. Vilarrubla ha explicat que és una exposició molt completa i fàcil de visitar perquè consta de diversos panells informatius i fitxes pedagògiques. De la mateixa manera, Nathalie Rahmstorf, presidenta de l’Aliança Andorrano-Francesa, ha manifestat que la missió és promocionar la cultura francesa a Andorra i l’exposició vol “ sensibilitzar pel medi ambient”.

Aquesta exposició és la primera activitat d’enguany en relació amb la francofonia per tal de celebrar el 50è aniversari de l’Organització Internacional de la Francofonia, de la qual Andorra en forma part des del 2006. A banda, al llarg d’aquest any, per tal de commemorar aquest aniversari, també es realitzaran concursos literaris als diferents nivells educatius, activitats pedagògiques sobre l’art egipci i pels alumnes de maternal i de primera ensenyança es realitzaran contacontes.

D’altra banda, l’exposició s’ha fet juntament amb el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, motiu pel qual també ha assistit a la inauguració la ministra Sílvia Calvó. En aquesta línia, Vilarrubla ha indicat que el contingut de la mostra “té molta relació amb els objectius de desenvolupament lligats a la part d’educació i de medi ambient” amb l’agenda 2030.