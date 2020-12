Arribada progressiva de ciutadans al punt de recollida de tests d'Andorra la Vella

Andorra la Vella ha encetat aquest migdia l'acte de repartiment de tests d'antígens d'autoconsum a la població de la parròquia. La corporació, que ha establert el punt de recollida a l'antiga plaça de Braus, tot just davant de l'edifici administratiu del Govern, espera repartir al voltant de 21.000 tests, corresponents a les 11.000 unitats familiars que hi ha a la parròquia. La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, ha recordat que s'ha demanat a les famílies que només s'atansi al punt de recollida el cap de casa, que podrà endur-se els tests de tots els membres de la llar.

Des del comú encara no es té un recompte de les persones que s'han desplaçat fins al punt al llarg de les primeres tres hores de funcionament. Serà a partir de dilluns quan es comencin a informatitzar les dades i es podrà tenir una xifra real. Tot i això, Marsol ha explicat que la ciutadania va arribant progressivament, la qual cosa afavoreix que no s'estiguin produint aglomeracions de persones. El repartiment durant la jornada d'aquest dissabte s'allargarà fins a les 21 hores, i des de diumenge fins dimecres, l'horari establert és de les 8 a les 21 hores. La corporació ha distribuït l'espai en sis taules organitzades per ordre alfabètic, amb l'objectiu de fer el procés més àgil.

651x366 El punt de recollida des tests d'antígens ubicat a l'antiga plaça de Braus d'Andorra la Vella. / M. P. (ANA) El punt de recollida des tests d'antígens ubicat a l'antiga plaça de Braus d'Andorra la Vella. / M. P. (ANA)

A més, la cònsol major de la capital ha recordat que a totes aquelles persones majors de 80 anys que visquin soles, se'ls hi portarà els tests d'autoconsum a casa per evitar que hagin de desplaçar-se. Es calcula que hi ha unes 300 persones en aquesta situació.

Segons Marsol, aquells ciutadans que ja s'han apropat a recollir la seva prova mostren il·lusió respecte de l'operativa organitzada pel Govern. "Poder-nos permetre fer un cribratge d'aquesta manera a tota la població ens fa ser uns privilegiats i els ciutadans ho agraeixen", ha afegit.

Conxita Marsol ha aprofitat l'ocasió per mostrar els seus condols envers la família de l'excap de Govern Òscar Ribas, qui va traspassar aquest divendres a la seva llar de Sant Julià de Lòria a l'edat de 84 anys. La cònsol major ha assegurat que Ribas "va ser una persona molt significativa per a la història d'Andorra, un gran andorrà i un gran polític que va viure la modernització de les institucions andorranes i sempre va estar al capdavant". A més, ha dit, també va ser una persona molt implicada amb el projecte europeu.