Assandca reivindica la detecció precoç del càncer de mama en la gent jove

En el marc del Dia mundial contra el càncer de mama, l'Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) i Vall Banc han organitzat la primera jornada 'Pop-art contra el càncer de mama'. Des de l'associació manifesten que l'objectiu és divulgar el missatge que el càncer encara està molt actiu i el seu president, Josep Saravia, ha declarat que volen potenciar la detecció precoç d'aquest tipus de càncer amb la gent jove, ja que el cribratge del Govern comença a partir dels 50 anys. "Nosaltres tenim un tríptic que qualsevol dona pot agafar i on s'explica com poden fer-se una autoexploració", ha comentat Saravia, qui ha reconegut que cap país fa un cribratge extensible a tota la població però ha remarcat que "a qualsevol edat es pot donar el càncer de mama".

Cal recordar que en el programa de detecció precoç del Govern de dones d'entre 50 i 74 anys, des del gener s'han trobat tres càncers de mama de les 1.789 dones que s'han fet la mamografia. En total, estan cridades 5.389 dones i Saravia ha lamentat que encara falta una gran part de la població per cribrar-se. Tot i així, el president de l'entitat ha comentat que en l'actualitat el 90% dels càncers de mama se superen i per aquest motiu "és molt important la detecció precoç".

Quant a la jornada, consisteix en dos punts d'informació, un a l'avinguda Carlemany davant de Vall Banc i un altre a plaça Rebés, on entre les 9 i les 19 hores hi ha diferents activitats. En tots dos indrets es venen productes solidaris en benefici de l'entitat com la polsera que es fa cada any, i amb la novetat d'arracades i mascaretes fetes en directe. Així, durant aquest dilluns el matí a la plaça Rebés es poden trobar les arracades i a la tarda les mascaretes i a la inversa a l'avinguda Carlemany. A banda, també hi haurà el sorteig de dos quadres solidaris en commemoració a la doctora Blackwell, una propulsora de la medicina femenina, els quals se subhastaran a l'associació. En aquest sentit, Saravia ha reconegut que a banda de divulgar la malaltia, un dels objectius de la jornada és recaptar diners i "ho podem fer gràcies al suport de Vall Banc que és qui ens dona el suport econòmic per poder tirar endavant l'acció". Tots els objectes es podran trobar a la venda més endavant, ja que estan dissenyant un apartat de compra a través de la seva web, ha comentat.

Sobre els diners recaptats, Saravia ha manifestat que aniran destinats a fer campanyes com per exemple una sobre el tabac i també "volem donar a conèixer el càncer de pròstata, que és el gran amagat entre els homes". De fet, ha puntualitzat que de la mateixa manera que el Govern fa el cribratge per la detecció precoç del càncer de mama, també ho hauria de fer pel de pròstata. A més, Saravia ha tornat a reivindicar la radioteràpia al país. "Els números ens estan donant la raó i tenim suficients pacients a Andorra perquè puguin tenir la radioteràpia", ha dit. Finalment, des de l'associació han anunciat que tornen a oferir les classes pels pacients de càncer i que tornen a activar els cursos de ioga amb unes mesures especials a causa de la situació generada per la Covid-19.