Assandca xifra en 200 els nous casos de càncer a l'any

El president de l'Associació andorrana contra el càncer (Assandca), Josep Saravia, ha tornat a referir-se a la radioteràpia aprofitant la roda de premsa de presentació de la pedalada solidària del proper 7 de març. Saravia s'ha referit, novament, al transport del taxi al dir que "és una solució d'acompanyament temporal, si s'ha de fer sovint, no és pràctica", en una clara al·lusió per demostrar que cal la unitat de radioteràpia a Andorra. En aquest sentit, segons el mateix Saravia, "l'oncòleg ens ha fet arribar que hi ha 200 casos nous a l'any de malalts de càncer, però no sabem quan i quins necessiten el tractament de radioteràpia". Josep Saravia denuncia que " fa tres anys que no tenim estadístiques i això significa que hi ha algú que no l'interessa". El president d'Assandca, en referència a les estadístiques, ha esgrimit que "tenim el departament d'Estadística, tenim salut, tenim la CASS i, si no tenim estadístiques, és que alguna cosa no funciona".

Sobre la malaltia, Saravia reclama "poder fer la prova PSI pel càncer de pròstata" com també "poder fer una detecció precoç del càncer de pulmó, ja que actualment quan es detecta està en fase avançada o de metàstasi".