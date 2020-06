Assesorament econòmic sobre la Covid-19 per 146.000 euros

La gestió de la crisi sanitària continua comportant que l’executiu hagi de fer diferents adjudicacions. D’aquesta manera, el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) publica aquest dimecres l’adjudicació definitiva dels treballs d’assessorament estratègic al Govern en matèria econòmica en relació a la Covid-19. L’empresa adjudicatària és PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios que, per un import de 146.075 euros, haurà de fer els treballs d’assessorament estratègic esmentats, una feina que haurà de tenir enllestida en dos mesos. Es tracta d’una contractació ordinària que s’ha fet de manera directa.

També es contracta Alfa Capital Assessors i Auditors perquè faci els treballs d’assessorament en relació als mecanismes de suspensió temporal dels contractes de treball i reducció de la jornada laboral que ha d’implantar la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Per aquesta feina, l’empresa rebrà 16.981 euros.

I al BOPA d'aquest dimecres també surt publicada una nova adjudicació per a la compra de material per fer front a la pandèmia de la Covid-19. En aquest cas, es tracta de l’adjudicació de subministrament de mascaretes quirúrgiques i bates d’un sol ús impermeables, que es compren a la companyia The Lucky Company SLU per un import de 136.840 euros. La contractació es fa per la modalitat d’emergència i es tracta d’una adjudicació directa.