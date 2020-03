L'Associació d'Afectats d'Autisme, en contra de dur una banda blava per identificar-se al carrer

Aquests dies circula per les xarxes la iniciativa d'algunes famílies amb membres afectats per trastorns d'espectre autista de dur una banda blava a la nineta per identificar-se com a tals i evitar que la gent els jutgi pel carrer. Malgrat la bona intenció que alguns li vegin a la proposta, des de l'Associació d'Afectats d'Autisme d'Andorra ( Autea ), s'hi mostren en contra i recorden que una acció d'aquestes característiques "viola el dret a la intimitat de les persones, que es veurien assenyalades pel carrer". La presidenta de l'entitat, Inés Martí, ha explicat a l' ARA Andorra que després de parlar amb el Col·legi de Psicòlegs i amb les famílies que estan en contacte amb Autea , són més partidaris de "dur un informe mèdic a la bossa i mostrar-lo en el cas que algun agent de la policia o responsable de mobilitat pregunti per què són al carrer passejant".



" El Principat té unes polítiques d'integració de les persones amb autisme força àmplia en comparació amb els països veïns, segons assegura Martí. Cap de les famílies amb qui Autea té contacte a través d'un grup de Whatsapp ha denunciat haver estat escridassada per sortir al carrer amb els seus fills, tot i que la seva presidenta no descarta que "es pugui produir algun cas puntual els pròxims dies". L'entitat demana "tolerància" envers les persones amb autisme o amb síndrome d'Asperger i consideren que "ara més que mai és el moment de demostrar que som una societat madura i respectuosa amb les diferències".



Autea farà públic la setmana vinent un comunicat en el qual expressa formalment el seu rebuig a la iniciativa de les bandes blaves i té la intenció d'abordar amb el departament d' Afers Socials la mobilitat dels membres de l'entitat i les persones afectades. També recorda que la llei d'estat d'alarma encara no ha entrat en vigor al país, "fet pel qual no hi ha una prohibició estricte de no sortir al carrer".



Es calcula que 1 de cada 69 naixements tenen algun trastorn d'espectre autista, fet que la converteix en una condició amb un alt impacte social.