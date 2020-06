Associacions i sindicats reclamen més implicació del Govern per eliminar la bretxa salarial

Aquest dijous el departament d'Estadística ha fet públics els resultats de l'enquesta de forces del treball del 2019, en la qual s'indicava que durant l'any anterior, la bretxa salarial mensual entre homes i dones era aproximadament d'uns 230 euros. Per poder solucionar aquesta diferència, algunes associacions del Principat i algun sindicat coincideixen que hi hauria d'haver una regulació salarial al sector privat com la quina hi ha a l'administració pública. Per tant, demanen més implicació per part del Govern.

En aquest sentit, des de la Unió Sindical d'Andorra (USdA) remarquen que ja fa temps que van donar una solució al Govern. "Creiem que acabar amb aquesta bretxa és qüestió de dies i s'haurien de crear categories professionals", ha comentat el secretari general de l'USdA, Gabriel Ubach, qui ha indicat que s'hauria d'establir criteris salarials en funció de la qualificació. "Considerem que és molt senzill si s'estableixen unes bases, però falta que l'executiu ens escolti".

Per la seva banda, des d' Acció Feminista (AFdA) diferencien entre dues bretxes salarials: la directa, que és realment pagar menys a una dona que a un home per una mateixa feina; i la indirecta, en la que la diferència és deguda a factors socials i que, per tant, està més arrelada. Quant a la directa, Antònia Escoda, presidenta de l'AFdA, ha declarat que és molt difícil de demostrar i considera que l'única manera de trencar-la seria "establint dins de les empreses unes graelles salarials que fossin per tasques i no per categories". També ha afegit que es podria solucionar amb més implicació per part del Govern. Pel que fa a la indirecta, tant Escoda, com Montserrat Nazzaro, presidenta de l' Associació de Dones d'Andorra (ADA), creuen que aquesta diferència salarial també és deguda a diversos fets socials com, per exemple, que les dones sempre són les que se sacrifiquen més a l'hora de decidir entre la feina i la família quan s'han de cuidar als fills.

En la mateixa línia, el director de la Confederació Empresarial d'Andorra (CEA), Iago Andreu, també diferencia aquests dos mateixos tipus de bretxa salarial. Per una banda, Andreu ha comentat que actualment hi ha eines legals per evitar que per una mateixa feina, un home i una dona guanyin diferent, i que per tant, es pot denunciar i la persona pot ser indemnitzada. "Segur que encara queda alguna mala praxi en alguna empresa" però la raó de fons és aquest factor social. El mateix estudi del departament d'Estadística mostra que en les generacions joves no es dona aquesta desigualtat, i en canvi, a partir dels 35 anys és quan comença a haver-hi aquesta diferència perquè les qüestions socials fan que les dones hagin de tenir cura dels fills o de la família en general i que, per tant, es sacrifiquin més laboralment i no tinguin les mateixes oportunitats per accedir als alts càrrecs.

"Al final la raó és més social i cultural que no de pràctiques empresarials perquè cada vegada les empreses tenen més present buscar la conciliació de la vida laboral amb la familiar", ha comentat Andreu, qui ha afegit que l'empresa ha d'ajudar en aquest aspecte, promovent la igualtat. "Des de la CEA reconeixem aquelles empreses que tenen accions d'igualtat". A més, Andreu ha conclòs que actualment no es pot carregar tota la culpa al món empresarial.