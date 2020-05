Assolit l'equador de la primera onada de tests massius amb més de 34.000 proves

La primera onada del cribratge massiu impulsat pel Govern per frenar els contagis de Covid-19 ha arribat a l'equador. Tant és així que ja s'han sotmès a la prova un total de 34.372 persones de les més de 66.000 sol·licituds rebudes per demanar cita prèvia. Les trucades telefòniques per inscriure's segueixen augmentant i l'equip tècnic de l'operativa ja ha emès uns 27.000 SMS informant els ciutadans dels primers resultats. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha pronosticat que les dades finals de les dues onades podrien estar analitzades a finals d'aquest mes, i seria a partir de l'1 de juny quan "podríem anar cap a aquest model de confinament selectiu" en el qual només s'hi inclouria "la població infectada".

Martínez Benazet ha recordat que el resultat del test serològic no és suficient per determinar la malaltia, sinó que ha d'anar acompanyat d'una anàlisi clínica i una prova PCR perquè sigui complet. Els tests que s'estan fent a la població tenen una sensibilitat del 96% en la detecció d'anticossos IgM i del 88% en la detecció d'IgG. Aquest petit marge d'error és el que es pretén resoldre encoratjant a la població a sotmetre's a les dues onades del cribratge. En cas de ser notificat a través d'un SMS d'una possible sospita de la malaltia, la persona ha de contactar amb el metge referent perquè prengui les mesures sanitàries escaients, com és un possible aïllament i el del seu nucli familiar. Només serà en cas de donar un resultat positiu a la prova PCR quan es donarà la baixa laboral i es farà un seguiment complet del pacient.

En aquest sentit, el titular de Salut ha manifestat que el fet de donar positiu en aquests tests serològics vol dir que s'han d'extremar les precaucions i les mesures d'aïllament, però no són dades suficients per a l'elaboració d'un diagnòstic fiable. Martínez Benazet ha recordat a totes aquelles persones que vulguin consultar el resultat del test, que ho poden fer trucant al 775 006 un dia després d'haver-se fet la prova.

La capacitat actual d'Andorra per a la pràctica de proves PCR i TMA (gràcies a les dues màquines cedides per la farmacèutica Grifols) permetran, segons Salut, fer front a un hipotètic rebrot. El ministeri està treballant de manera intensa per garantir que aquests resultats es puguin tenir en molt poc temps i aïllar la persona infectada com més aviat millor. Ara mateix es compta amb una màquina PCR, que té una capacitat d'uns 1.500 reactius, i que seria suficient per a la població del Principat.

Actualització de les dades sanitàries

En l'habitual roda de premsa diària del Govern també s'han actualitzat les dades sanitàries. Una de les notícies positives és que no hi ha hagut cap mort durant les darreres hores i, per tant, el nombre de defuncions continua en 47. El nombre de casos totals és de 752, dels quals 168 encara són actius i fins a 537 persones ja han superat la malaltia. Entre els contagiats hi ha 30 professionals de la salut i 4 membres dels cossos especials.

A l'hospital hi ha 13 pacients, dels quals 5 estan a la Unitat de Cures Intensives (UCI) i 4 sota respiració mecànica. A planta hi ha 8 persones amb el virus. Al Cedre segueixen sent 20 els casos actius, dels quals 5 provenen del centre sociosanitari Salita i 6 es troben a l'espera de rebre els resultats de les proves PCR. Dels 95 resultats obtinguts aquest divendres, 9 han donat positiu i 86 negatiu.