Atrapades a Male

Ja fa dies que tenen ganes de tornar. La Mireia i l’Alícia creuen els dits perquè no els cancel·lin els vols que les han de dur a casa novament. Són a l’illa de Male, a l’arxipèlag de les Maldives, vivint i patint des de la distància l’estat de confinament que es viu a Andorra. De moment han de romandre tancades a l’hotel , amb la incertesa de com de complicada serà la tornada.

El que havien de ser unes vacances tranquil·les s’ha convertit en un compte enrere per reunir-se novament amb les seves famílies. La Mireia, mare d’un nen i una nena, diu que parla cada dia amb ells. “Estan bé, s’enyoren una mica però estan contents. Jo també els enyoro, m’agradaria poder estar a casa de tornada, si hagués sabut com està anant tot no hagués marxat”, explica. La Mireia és llevadora a l’hospital i lamenta que “a part de la família trobo a faltar la feina, voldria ser allà ajudant a les companyes”. Afegeix que espera poder arribar aviat per agafar el relleu als professionals de la salut que ara s’estan deixant la pell.

Tot i la distància, la Mireia i l’Alícia estan permanentment connectades amb Andorra. “Truquem un munt de vegades cada dia, i no deixem d’informar-nos a través de les xarxes i la premsa”. Els han dit que el dia 21 tindran un vol cap a Barcelona via Moscou. És pràcticament l’única alternativa, la resta de vols o bé estan plens o bé a preus que superen els 3.000 euros el passatge sense garantir que arribin a la capital catalana. No obstant, l’opció via Moscou és arriscada ja que no els garanteixen que la connexió cap a Barcelona sigui possible, i les autoritats russes les han advertit que sense visat no es poden quedar més de 24 hores a la capital russa.

El cas d’aquestes dues andorranes no és l’únic. Altres persones segueixen lluny de casa a l’espera de poder tornar, com és el cas de nombrosos estudiants que s’han quedat confinats principalment a Catalunya i França però també en altres països. En tots els casos el ministeri d’Afers Exteriors n’està fent un seguiment, facilitant informació i donant suport continuat als afectats.