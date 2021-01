Augmenta l'afectació del virus a les escoles

Al llarg de les darreres 24 hores, el ministeri de Salut ha detectat el contagi de 37 persones més, per la qual cosa el nombre de casos totals se situa en 9.416. Les persones que a hores d'ara tenen la malaltia activa són 786, mentre que les altes totals des de l'inici de la pandèmia ja s'eleven fins a les 8.537. Les defuncions se situen en 93 i no hi ha variacions respecte d'aquest dijous, en què el Govern va notificar un nou decés.



P el que fa a la pressió sobre el sistema sanitari, actualment hi ha 23 pacients ingressats a planta de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, i 11 (+1) a l'UCI, dels quals 10 es troben en situació de ventilació mecànica. Al Cedre són 17 les persones ingressades, de les quals 5 són procedents de Salita, 7 de Sant Vicenç d'Enclar, una de l'Albó i 4 del Servei d'Urgències de l'hospital.



La investigació per esbrinar l'origen del brot a Sant Vicenç d'Enclar encara està en procés, ja que no és cosa "de dos dies o una setmana". S'espera que amb les conclusions que s'extreguin es puguin millorar les mesures establertes per evitar una situació similar, malgrat que Benazet ha recordat el fenomen dels "grans contagiadors", que sumat a les soques del virus que darrerament estan apareixent, produeixen "una estesa massiva de la malaltia".



L'afectació a les escoles també va en augment. Així, en aquests moments hi ha una desena d'aules confinades totalment i 45 ho estan parcialment després d'haver detectat casos positius entre els alumnes. Precisament, el titular de Salut ha reconegut que aquest increment de casos entre la població escolar té a veure amb l'increment dels cribratges, juntament amb les tasques de rastreig. Aquest treball ha permès detectar 30 casos positius i, gràcies a ell, "podem contenir més aquesta tercera onada". Per tant, no es tracta d'un brot concret en cap centre, sinó d'una major capacitat de cribratge.