Augmenta un 20% la mobilitat interna

El primer dia de reobertura d'algunes activitats comercials ha suposat un increment del 20% de la mobilitat interna del país respecte de la del dilluns dia 6 d'abril. El ministre portaveu, Eric Jover, ha declarat que la mobilitat interna d'aquest dilluns 20 d'abril és un 61% inferior a la d'un dilluns qualsevol abans de la crisi. En aquest sentit, ha indicat que és un increment buscat i que abans de fer valoracions sobre si és el desitjat o no, han d'esperar uns quants dies per avaluar l'impacte d'aquesta xifra.

D'altra banda, la mobilitat a la frontera espanyola ha estat un 83% inferior que abans de la crisi però sis punts superior que la de fa dues setmanes, quan es trobava en un 89% per sota. Jover ha justificat aquest increment del trànsit de vehicles amb els veïns del sud per la gran quantitat de fronterers que resideixen a la Seu d'Urgell. Pel que fa a la frontera amb França, la mobilitat s'ha situat 97 punts per sota de la d'un dia habitual i no s'ha vist incrementada respecte la del dilluns 6 d'abril.

Seguint amb la reobertura parcial d'alguns comerços, el portaveu del Govern ha comentat que no han tingut constància de què hi hagi hagut males praxis en aquest primer dia. "Demanem responsabilitat als empresaris i als autònoms per mantenir les condicions higièniques i de distanciament entre treballadors i també entre clients perquè no hi hagi contagis de la malaltia".

Pel que fa al fons de solidaritat, el Govern ha informat que ja s'han recollit més d'1,9 milions d'euros. Jover també ha actualitzat les dades dels missatges al telèfon 828, el qual ha recaptat més de 52.000 euros. Finalment, el ministre també ha explicat que més de 400 persones han participat en el seminari d'Actua amb el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, qui ha resolt dubtes sobre la segona llei de mesures urgents. En aquest sentit, s'han rebut més de 300 preguntes i el seminari estarà disponible al canal de YouTube d'Actua. A més, Jover ha recordat que tant els empresaris com els autònoms tenen a disposició el telèfon 180 i el correu puntempresa@govern.ad per a resoldre els seus dubtes sobre el nou paquet de mesures.