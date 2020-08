Augmenta el perill d'incendis forestals

Després d'uns dies en què el nivell del risc d'incendi ha estat alt, aquest dimarts ha passat a molt alt (4/5) al llarg de l'eix Sant Julià de Lòria-Encamp, concretament fins a cota 1500. A la resta de zones es manté el nivell alt i moderat. Des de Protecció Civil recorden que aquest increment del risc d'incendi fa que s'hagin de precintar les zones de barbacoa (les que encara no ho estaven) de les parròquies afectades: Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Encamp. Els comuns han de vetllar perquè es compleixin aquestes restriccions i bombers i banders extremen la vigilància. Des de Protecció Civil, s'incideix en els missatges de prevenció, aprofitant especialment els panells de la xarxa viària.

Així, es recorden les mesures que cal prendre, entre les quals estar molt atents a les recomanacions dels diferents comuns, i més en un moment com l'actual en què hi ha moltes persones a la muntanya.

La previsió és que aquest dimecres les temperatures continuïn encara sent altes, amb la qual cosa la situació de risc d'incendi forestal pot mantenir-se o fins i tot pujar en altres zones del país on ara el nivell és més baix. De cara al cap de setmana les temperatures podrien baixar i fins i tot hi pot haver alguna precipitació que faria que el risc d'incendi baixés.