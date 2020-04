Augmenten els abandonaments i les crítiques internes contra el moviment 'anti-mesures' econòmiques i socials

L'autoanomenat grup "Per un país just i en contra de les mesures del Govern" es desinfla. L'anecdòtic seguiment a la cassolada d'aquest diumenge al vespre i a la crida a apagar els llums –el consum elèctric fins i tot va augmentar a les nou del vespre, segons dades de FEDA- no va ser ben rebut dins del moviment. Acusacions creuades de manca de solidaritat i falta d'organització van fer que just després del discurs del cap de Govern se succeïssin els abandonaments.

Les crítiques més repetides demanaven "propostes concretes" i una major coordinació. "Crec que ens hem d'organitzar i fer saber amb exactitud el perquè del nostre descontentament perquè això sigui vist amb més seriositat", reclamava un dels membres. En el mateix sentit, un altre afegia que "fer soroll sense dir res en concret" no porta enlloc, tan sols "farà que ningú ens prengui seriosament".

Els comentaris al grup, amb presència a WhatsApp i a Facebook, van anar pujant de to. Tant els escrits com les notes de veu. En algunes ocasions amb retrets i insults, fet que va provocar una nova onada d'abandonaments, la segona del dia. "Davant el poc respecte al nostre cap de Govern, demano que s'elimini la publicació. Estem aquí per ajudar-nos els uns als altres, no per haver de llegir aquests insults", va escriure una ciutadana al mur de Facebook.

Amb tot, el moviment continua actiu si bé amb menys seguidors que fa 24 hores.