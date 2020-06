Aurora Casadevall sobre l'avortament: "Tota dona ha de tenir dret a escollir"

'Quaranta-tres anys a la sanitat d'Andorra' són tota una vida, però la d' Aurora Casadevall podria donar per més d'un llibre. L'autora ha recollit en un volum publicat per Anem Editors tots els records, anècdotes i vivències de la seva trajectòria professional i vital al sistema de salut andorrà. En format de dietari, Casadevall plasma en paper l'evolució i transformació que el país va haver de fer per donar resposta a les necessitats sanitàries de la població i detalla la seva tasca com a llevadora i directora d'infermeria de l'hospital.



El llibre 'Quaranta-tres anys a la sanitat d'Andorra', que havia de veure la llum per Sant Jordi, ha fet la seva presentació en societat aquest dilluns al vespre a la sala de festes del centre sociocultural d'Encamp, un cop superada la pandèmia del coronavirus. Envoltada de lectors interessats, familiars, amics i autoritats de la casa comuna, l'autora ha assegurat que el relat és fruit dels diaris que va començar a escriure quan tenia 15 anys i estudiava per infermeria i que va continuar escrivint molt de temps després, quan ja exercia.



Durant l'acte, la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha agraït la tasca de les llevadores, "que donen suport moral i físic a les dones que porten fills al món", i ha recordat que la mateixa Aurora la va portar al món quan va assistir el part de la seva mare. Per la seva banda, Josep Dallerès, editor del llibre, ha assegurat que "s'agafa com un document per meditar els punts forts i dèbils que té la nostra sanitat". Al seu torn, l'autor del pròleg, Jordi Marquet, ha destacat el talent i la vocació d'Aurora Casadevall i ha fet un ràpid repàs a la història mèdica del país, "que va començar amb quatre llits hospitalaris a la plaça Rebés, i ha acabat esdevenint un model de referència amb Nostra Senyora de Meritxell".



El llibre, que després de la pandèmia de la Covid-19 agafa més transcendència que mai, fa referència a alguns dels episodis més dramàtics de la història del país, com la tragèdia del Monsa o les grans inundacions del 1982, "en les quals vaig haver d'assistir diversos parts", tal com ha explicat la seva autora. Com a llevadora, Casadevall també ha parlat sobre el dret a l'avortament i ha afirmat que "malgrat que portar infants al món és un moment màgic, tota dona ha de tenir dret a escollir el seu futur".



651x366 L'autora del llibre, Aurora Casadevall, amb la cònsol encampadana, Laura Mas / E.C. L'autora del llibre, Aurora Casadevall, amb la cònsol encampadana, Laura Mas / E.C.