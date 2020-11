Autea, nou membre d'Autisme Europa

Autea ha informat aquest dissabte que ha esdevingut nou membre d'Autisme Europa (AE), una associació internacional que té entre els seus principals objectius avançar en la consecució dels drets de les persones amb autisme i ajudar-los a millorar la seva qualitat de vida. Es tracta d'una entitat que aposta de manera clara perquè les persones amb TEA tinguin els suports necessaris que els hi permetin prendre les decisions adequades per a dur a terme la seva vida amb la màxima autonomia possible. També treballa de manera incansable per a la conscienciació i la visibilitat de l'autisme en la societat.

Amb aquesta adhesió, Autea vol tenir un suport més enllà de les fronteres andorranes, així com tenir informació privilegiada de tot el que s'està duent a terme en la primera línia de l'autisme internacional i seguir duent a terme la tasca de defensa dels drets de les persones amb TEA del Principat i la implementació de programes adreçats a millorar la seva qualitat de vida.

Les línies estratègiques marcades per AE sobre les polítiques que cal dur a terme insisteixen sobretot en el desenvolupament de programes que donin cobertura durant tot el període vital de les persones amb TEA, sempre en un entorn inclusiu i amb l'abordatge per part de professionals especialitats en el trastorn.

La presidenta de l'associació, Inés Martí, ha explicat que "formar part d'una entitat com AE és en certa manera un reconeixement a la tasca duta a terme des de fa molts anys per l'associació que tinc l'honor de representar. Agraeixo a totes les persones que m'han precedit i que és també gràcies a elles, que podem celebrar aquesta gran fita".

Per ser membre de ple dret d'AE es requereix ser una associació legalment constituïda i composta per una majoria de persones amb TEA o familiars, i aquests membres tenen 500 vots a l'assemblea general.