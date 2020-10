Autea inicia un nou programa assitencial per a les famílies amb infants de 6 a 9 anys amb TEA

Autea ha presentat el nou programa de suport a casa per a infants de 6 a 9 anys amb TEA, ja que des de l'associació van rebre demandes per part de les famílies de tenir aquest suport a les llars. Fins al moment, només hi havia el programa Impuls, que englobava infants de 0 a 6 anys, ha indicat la presidenta de l'associació, Inés Martí. L'objectiu és "cobrir una necessitat assistencial" per a les famílies amb un servei d'atenció domiciliària perquè l'infant a partir dels 6 anys "inicia un nou cicle de la seva vida".



D'altra banda, entre objectius específics del programa és trobar un enfocament positiu centrat en les competències i els interessos de l'infant i enfortir les habilitats de les famílies davant aquesta situació. A més, Martí ha remarcat que les dificultats que poden tenir les famílies a l'hora de criar un infant amb TEA "són considerades d'alt risc per la seva salut psicosocial" i produeixen "estrès parental". En aquest sentit, ha exposat que els pares i mares amb un infant amb TEA tenen pitjor salut mental i física en comparació amb la població general. Per tant, el suport assistencial pretén dotar a les famílies de competències perquè "tinguin la seguretat que el que estan treballant és efectiu", ha apuntat Martí, qui ha defensat que mitjançant aquest programa, les famílies podran millorar la seva vida inclusiva i social.



El programa es va obrir a totes les famílies membres de l'associació i en un inici estava destinat a un màxim de dos infants amb un pressupost inicial de 8.160 euros. "Vam veure que hi va haver una alta demanda de participació i ara mateix hi ha sis famílies al programa", ha dit. De fet, Martí ha declarat que no s'ha desestimat cap demanda i, per tant, el pressupost final del projecte s'ha incrementat fins als 14.880 euros. Pel que fa al finançament, 4.114 euros provenen del ministeri d'Afers Socials, 3.766 d'Autea i 2.000 del Gol solidari. "Demanem la col·laboració de tothom per tancar el pressupost amb els 5.000 euros restants", ha assenyalat la presidenta, qui ha indicat que l'associació podria fer front a aquests diners però suposaria "deixar de fer altres programes".



La durada del projecte, que ha estat creat i coordinat per la neuropsicòloga, Carolina Pastor, és d'un any i ja es va iniciar a l'estiu amb la selecció de les famílies. A més, Martí ha indicat que tot el procediment ha estat coordinat amb el departament de salut mental del SAAS, i si els resultats són positius, la intenció és continuar amb el programa l'any vinent. D'aquesta manera, les famílies i els infants han passat per un procés d'avaluació abans d'iniciar el programa i també s'avaluaran al final per veure els resultats. A més, ha comentat que sempre estan oberts a poder integrar, sempre que sigui possible, a altres famílies de fora l'associació al projecte.



En la presentació, també han participat membres del Gol solidari del club Inter Club Escaldes, com Ildefons Lima i Juli Sànchez, qui han entregat el xec de 2.000 euros a l'associació corresponent a la venda de les samarretes del club. "La col·laboració ha ajudat a donar suport a aquest projecte i seguir amb l'objectiu d'ajudar aquí a casa nostra", ha comentat Lima, qui ha afegit que amb la samarreta amb el nom d'Autea van aconseguir la primera classificació a Europa amb la història del club.