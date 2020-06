Autea treballarà a l'espai Ingeni Coworking

L'espai de coworking i ecosistema d'emprenedoria, Ingeni Cw, i l'Associació d'afectats d'autisme d'Andorra (Autea) han signat aquest dijous un acord que permetrà a Autea gaudir de les instal·lacions del centre de treball, així com que els treballadors que hi hagi a l'espai també puguin col·laborar amb l'associació. L'espai consta de diferents llocs de treball compartits, despatxos privats, sales de reunions i un auditori per a conferències.



L'objectiu d'Ingeni Cw és que la seva activitat tingui un impacte positiu a la societat ajudant a transformar el model econòmic i ajudar a resoldre problemes socials i mediambientals. Per tant, expliquen que volen ajudar a associacions del país, i Autea, com a defensora dels drets de les persones afectades d'un trastorn de l'espectre de l'autisme, s'alinea amb aquest propòsit. A través d'un comunicat, Autea vol agrair aquesta oportunitat de desenvolupar la seva activitat social en aquest espai perquè afavorirà nous intercanvis, aprenentages i experiències innovadores i beneficioses per les dues parts.