Autoritzades les visites als centres sociosanitaris

Un dels col·lectius més afectats per aquesta pandèmia de la Covid-19 és la gent gran i, per aquest motiu, s'han extremat molt les precaucions per aquest col·lectiu i també per a les residències i als centres de dia. Aquest dimecres, el Govern ha anunciat que permetran les visites de familiars als centres, sempre amb la premissa que continuen sent població sensible i tenint en compte que el virus encara es troba present al Principat. Així, el ministre portaveu, Eric Jover, ha explicat que aquest règim de visites serà concertat i, per tant, es requerirà cita prèvia per a efectuar la visita. El decret també estableix que "hi haurà d'haver espais individualitzats destinats a les visites", tal com ha comentat Jover, qui ha afegit que aquests indrets hauran de tenir una neteja especial i més intensiva i freqüent.

Aquestes visites, de moment seran limitades i només es podrà veure al familiar, "en cap cas es podran moure i anar per les instal·lacions del centre". A més, els diferents centres sociosanitaris hauran de mantenir un registre de totes les visites que s'efectuïn "per poder tenir un rastre de les persones que hi accedeixen i poder-les contactar ràpidament" en cas d'un rebrot. Tot i així, no serà necessari que els visitants es facin una PCR o una TMA abans d'anar al centre. En relació a aquestes visites, cada centre serà l'encarregat d'establir les franges horàries de visita, la capacitat màxima i el personal que ha de supervisiar-les.

El nou decret, que presenta mesures que tenen un caire temporal i evolutiu, també va més enllà i estableix mesures organitzaves pels centres "amb l'objectiu de permetre cada cop més la normalitat". Per tant, s'estableix que els centres de dia hauran de mantenir la seva activitat aïllada de la resta del centre residencial, i "la sortida dels residents a l'exterior continua estant restringida". Sobre aquest decret, el portaveu de l'executiu també ha explicat que inclou mesures de precaució en el transport dels residents.

Per altra banda, els nous ingressos als centres hauran de passar una prova PCR o una TMA 48 hores abans de l'ingrés, estar 14 dies aïllats i després se'ls tornarà a fer la prova per comprovar que no tenen el virus. Tot i així, hi ha excepcions, com per exemple els nous ingressos que ja hagin superat la malaltia no hauran de passar per aquest procés, han comentat des de l'executiu.

Actualització dades sanitàries

Des del Govern també s'ha aprofitat la roda de premsa posterior al consell de ministres per actualitzar les dades sanitàries. Els casos totals d'aquest dimecres es mantenen en 852, amb 42 actius i 759 persones recuperades de la malaltia. Les defuncions també es mantenen en 51. Quant als professionals de la salut i als cossos especials afectats, tan sols resta un sanitari infectat. D'altra banda, a l'hospital continuen havent-hi deu persones ingressades a planta per coronavirus, i en les darreres 24 hores s'han rebut 44 resultats, 43 dels quals negatius i només un de positiu.

Pel que fa als resultats del doble cribratge poblacional, el Govern ha activat un servei a la pàgina coronavirus.govern.ad perquè tothom qui es va fer les proves pugui consultar les dades referents als resultats que es van obtenir. "La tipologia de resultats que es donarà serà més extensa de la que s'obtenia amb els missatges que es rebien després dels tests" perquè la persona pugui saber "en quina situació serològica es troba". Jover ha indicat que per accedir al servei es necessitaran les mateixes dades que es van donar en el moment d'inscripció al cribratge com el número de cens o el telèfon o correu electrònic.

Finalment, relacionat amb la Covid-19, l'executiu ha decidit retirar el projecte de llei sobre la reforma del SAAS, el qual es trobava des del novembre entrat al Consell General. Tot i que els principals eixos de la reforma continuen sent els mateixos com incrementar l'autonomia, l'eficiència i la transparència de la institució, des del Govern consideren que després d'haver posat amb estrès al SAAS per la pandèmia "és útil tornar-la a analitzar i fer una reforma més profunda de la que s'havia plantejat inicialment".