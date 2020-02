Pilots de MotoGP trepitgen l'asfalt dels carrers de la capital

Centenars de persones han assistit aquest divendres al vespre a la presentació oficial de l'equip de MotoGP Reale Avintia Racing a la plaça The Cloud d'Andorra la Vella. Moments previs a la descoberta de les noves motos que faran anar aquesta temporada els corredors de la màxima categoria de motociclisme Tito Rabat i Johann Zarco, el públic ha pogut gaudir d'una espectacular exhibició del pilot Emilio Zamora al carrer na Maria Pla, al Fener Bulevard. Zamora ha fet tota mena de piruetes amb diferents motos i ha arrencat aplaudiments de manera constant. Fins i tot ha demanat la col·laboració del públic per donar encara més visibilitat i risc a les seves filigranes.



Després de l'actuació, que ben bé s'ha allargat fins a tres quarts d'hora, s'ha donat pas al moment esperat: la descoberta de les noves motos que l'equip Avintia farà anar per aquesta temporada en totes les categories en les quals competeix. El primer a arrencar aplaudiments ha estat el pilot andorrà Xavi Cardelús, qui ha reconegut estar desitjós de posar-se al volant aquesta nova temporada. Moments més tard ha estat el torn de Rabat i Zarco que, després de mostrar a tothom la seva nova 'joia', han signat autògrafs a tots aquells amants del motor. Després de fer la tradicional foto de família amb tots els pilots, el director esportiu i el propietari de l'equip, tots els aficionats han pogut veure de més a prop les motos i fotografiar-se amb elles; una oportunitat que no està a l'abast de tothom.



La jornada s'ha clos amb una altra exhibició de Zamora. Es tracta, per tant, d'un d'aquells esdeveniments que els aficionats al motociclisme no podien deixar passar, i la bona acollida de l'esdeveniment n'ha estat una bona prova. Ara, els pilots ja es preparen per a l'inici del Campionat del Món, que donarà el tret de sortida el pròxim 8 de març amb el Grand Prix de Qatar.

[VÍDEO] El públic assistent ha gaudit de l'exhibició dels pilots pic.twitter.com/vctF8mFTZV — ARA Andorra (@ARAandorra) February 14, 2020