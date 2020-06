Avui reobren bars i restaurats, com puc anar-hi?

La majoria de bars i restaurants del país tornen avui a obrir les portes. Ho faran 79 dies després que tanquessin a causa de l’emergència sanitària. El retorn a l’activitat farà possible que s’aixequin desenes d’ERTO i que els carrers i places del país recuperin una imatge de vida, especialment arran de l’ampliació de les terrasses de nombrosos locals.

La principal recomanació a l’hora d’anar a un bar o un restaurant, han indicat diversos propietaris d’establiments d’hostaleria consultats per l’ Ara Andorra, és que el consumidor truqui prèviament per assabentar-se si es fan reserves. Hi ha locals que han decidit limitar l’aforament i que només acceptaran clients sota reserva. Pel que fa al nombre de persones que es poden ajuntar en un mateix grup en un bar o restaurant, cal recordar que el Govern ha limitat a 10 els comensals que poden compartir taula, sempre que siguin membres d’una mateixa unitat de convivència o persones amb lligams de proximitat.

Els hostalers recomanen que les consumicions es paguin amb targeta de crèdit. També fan una crida a la clientela perquè sigui respectuosa amb les mesures de seguretat i higiene que ha de seguir el sector mentre duri l’emergència sanitària. Reconeixen que tot plegat “serà una mica més complicat”, per això demanen “paciència i comprensió” per tal d’evitar conflictes a l’hora de prestar el servei. Recorden també l’obligatorietat de romandre asseguts a les cadires o tamborets per tal de garantir el metre i mig de distanciament social. Afegeixen que consumir a les barres tampoc estarà permès si no disposen de mampares de separació.