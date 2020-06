Semblava un ball de mascares (o mascaretes), però en realitat era la Festa del Poble d'Encamp, la primera que el país celebra després de l'emergència sanitària. I s'ha notat també en el distanciament social que les famílies han mantingut entre elles durant l'actuació infantil que s'ha oferit aquest dissabte a la tarda al Prat Gran, o amb els molts cartells distribuits per l'espai que recordaven quines són les recomanacions a seguir per evitar un rebrot de contagis. Sigui com sigui, res ha refrat l'alegria dels infants davant la música del grup Explosive, que ha fet riure i ballar tots els presents de la plaça.

La Festa del Poble 2020 ha hagut de readaptar-se per la situació actual i és per això que aquest matí a través del canal de Youtube del comú ha oferit la 'Gresca Virtual', un ball telemàtic que la població ha pogut seguir des de les seves cases. Malgrat que la normativa vigent permet ser al carrer fins la una de la mantinada, per evitar que el jovent allargui la nit i es generin situacions de risc sanitari, s'ha decidit que enguany no hi hagi banda de nit ni barra d'alcohol.

Aquest diumenge es preveu la desfilada pel poble amb Les Cyclos Clows a les 12.00h, una altra actuació infantil a les 16.30h de la mà de Que peti la plaça, una altra desfilada a les 18.00h de nou amb Les Cyclos Clows pels carrers de la vida i una actuació musical a les 20.00h de Manu & the vodk's.