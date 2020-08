El Barça de bàsquet torna a Encamp

El Barça de bàsquet, hoquei i handbol faran la seva pretemporada a Encamp. Les tres seccions seran a la parròquia durant el mes d’agost, allotjant-se i utilitzant les instal·lacions esportives encampadanes gràcies a un acord que des de fa onze anys permet promocionar la parròquia a través de l’esport i d’una marca de reconeixement internacional com és l'FC Barcelona. Enguany la secció de bàsquet retorna a la parròquia després d’uns anys d’absència i es consoliden les seccions d’hoquei i handbol, obrint la porta a altres seccions de cara a l’any vinent, tal com informen des del comú.

“Celebro que un any tan difícil com l’actual l'FC Barcelona confiï de nou amb Encamp per realitzar la pretemporada”, ha valorat la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, que destaca que “hagin valorat positivament totes les mesures que hem pres com a país pel que fa a seguretat sanitària” i que identifiquin “com un valor afegit realitzar una estada tan important com és la pretemporada en les instal·lacions esportives de la parròquia d’Encamp”.

En concret, l’equip d’handbol, entrenat per Xavi Pasqual, farà la seva estada del 9 al 14 d’agost; la d’equip d’hoquei patins, entrenats per Edu Castro, serà del 16 al 21 i l’equip de bàsquet, entrenat per primera vegada per 'Saras' Jasikevicius, serà del 23 al 30 d’agost.

Des del comú recorden que treballen "per consolidar la parròquia com una destinació de turisme esportiu i d’acollida d’esportistes d’elit per les característiques favorables geogràficament, d’instal·lacions, etcètera" i aquesta acció s’emmarca en les accions de promoció de la parròquia com a Vila Europea de l’Esport 2020.