Barres al carrer per revifar l’activitat dels bars

La proposta de diversos municipis espanyols perquè el Govern permeti que els bars i cafeteries puguin instal·lar barres al carrer per donar servei a les terrasses no ha passat desapercebuda per molts empresaris del sector de l’hostaleria d’Andorra. “Pot ser un element més per treballar durant l’estiu”, ha declarat a l’ARA Andorra la responsable d’un restaurant del centre històric de la capital.

En els darrers dies s’han succeït les propostes encaminades a donar vida als barris a través dels bars, cafeteries i restaurants que, a banda de generar nombrosos llocs de treball, “tenen un efecte reclam per al comerç del voltant”, explica el propietari d’un bar de la zona de Prada Ramon. Entre aquestes destaca la possibilitat d’ampliar les terrasses per pal·liar les previsibles limitacions d’aforament per raons de seguretat sanitària.

L’opció d’instal·lar barres al carrer, igual com es fa en moltes destinacions turístiques, festes majors o altres actes populars, es veuria amb bons ulls sempre amb el benentès que es marquessin un seguit de normes de convivència amb els veïns, com per exemple limitant els horaris d’obertura. “Tal com està tot, hem de pensar en alternatives per donar servei i fer que la gent torni a sortir al carrer a gaudir d’una estona amb la família o els amics prenent alguna cosa”, destaca el gerent d’una de les terrasses més concorregudes de Sant Julià.