Bars oberts, però amb els lavabos tancats

Entre les mesures que planeja el govern espanyol per a la reobertura de bars, cafeteries i restaurants hi ha la prohibició d’utilitzar els lavabos, “tret de casos justificats”. L’anunci, que ha aixecat una forta controvèrsia entre els empresaris del sector al país veí, no ha passat desapercebut per als propietaris d’establiments d’hostaleria al Principat.

Preguntats per l’ARA Andorra, diversos responsables de bars i restaurants consideren que tenir els lavabos tancats “no té sentit si s’hi fa una neteja continuada, igual que per sentit comú, i per seguretat de tothom, es farà a les barres, als poms de les portes, a taules o a les cadires”, destaca el gerent de dos restaurants de Sant Julià. El fet que l’ús dels lavabos es permetés en casos justificats “sembla una broma”, explica el propietari i xef d’un restaurant de la capital. “Com podràs saber o valorar si un client té necessitat de pixar o anar de ventre”, afegeix.

A Andorra el ram de l’hostaleria podria començar a operar la segona quinzena de maig, especialment aquells establiments que majoritàriament atenen públic del país i que disposen de terrasses. Precisament a Espanya està previst que es permeti ampliar terrasses i que l’ocupació sigui del 50% de la capacitat de l’aforament. A Andorra, de moment, les autoritats sanitàries segueixen treballant en determinar a partir de quan i de quina manera serà la reobertura.