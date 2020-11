Bateria de canvis en les normes de trànsit a tota Espanya: velocitat màxima a carreteres i vies urbanes

El 2021 serà un any de canvis viaris a les carreteres espanyoles, tant pel que fa als límits de velocitat com a l'enduriment de les sancions del carnet per punts i al control del nou fenomen a les grans ciutats: el patinet elèctric. Després de dos anys amb les promeses guardades en un calaix tant per la repetició d'eleccions com per la crisi del coronavirus, la Direcció General de Trànsit (DGT) ha aconseguit tirar endavant aquest dimarts un ampli paquet de mesures que tenen un sol objectiu: reduir les morts per accidents, sobretot a les ciutats –on van augmentar el 2019 respecte a l'any anterior– i també entre vianants i vehicles de dues rodes, que han passat a ser el col·lectiu més vulnerable i acumulen més mortalitat que els vehicles de quatre rodes.

El consell de ministres del Govern espanyol ha aprovat un avantprojecte de llei per modernitzar el carnet per punts, en vigor des del 2006, i també dos reials decrets per modificar els límits de velocitat i incloure en la normativa els vehicles elèctrics de dues rodes. La major part de les noves normes entraran en vigor el 2 de gener. Ara bé, pel que fa la velocitat, es deixa als ajuntaments sis mesos per informar els conductors, i algunes normes per al patinet elèctric s'adaptaran de manera progressiva durant dos anys. Repassem els principals canvis en les normes de trànsit.

Límits de velocitat

Vies urbanes: un màxim de 20 km/h als carrers que no tinguin separació entre calçada i vorera, un màxim de 30 km/h a les vies d'un únic carril per sentit de circulació i es manté el màxim de 50 km/h en les vies de dos o més carrils per sentit de circulació. Es tracta d'una mesura que Barcelona ja tenia previst implantar a finals del 2021. Segons el ministeri de l'Interior, la mortalitat es redueix fins a cinc cops en cas de disminuir la velocitat d'impacte d'un vehicle sobre un vianant de 50 km/h a 30 km/h.

La capital catalana ja té més de la meitat de les vies de la ciutat en aquesta velocitat reduïda, concretament el 67,7%, i treballa per arribar al 75% de cara al 2021. L'Ajuntament ha celebrat els canvis impulsats per la DGT, i ha reiterat que la intenció del govern municipal és estendre la rebaixa de la velocitat a la xarxa bàsica, és a dir, a les calçades que connecten districtes i barris i suporten més volum de transport públic.

Avançaments: se suprimeix la possibilitat que turismes i motocicletes puguin superar en 20 km/h la velocitat en les carreteres convencionals -les que tenen un sol carril per sentit de la marxa- quan avancen altres vehicles.

Quan entra en vigor? D'aquí sis mesos, un cop les ciutats ho hagin posat en marxa i hagin adaptat els senyals urbans. Pel que fa a la norma dels avançaments, a diferència de la resta, entrarà en vigor quan s'aprovi la tramitació parlamentària al Congrés i al Senat, que pot durar mesos.

Carnet per punts

Ús del mòbil: s'augmenta de tres a sis punts la sanció per conduir subjectant amb la mà un telèfon.

Cinturó de seguretat: augmenta de tres a quatre punts la penalització en cas de no dur-lo posat, així com també per no portar lligades les cadiretes dels nens o anar amb moto sense casc. Es retiraran igualment els punts a qui porti mal col·locat el casc o el cinturó.

Detecció de radars: es considera infracció greu, amb una multa de 500 euros i la pèrdua de tres punts, "portar al vehicle" mecanismes detecció de radars, encara que no es facin servir.

Recuperació de punts: es podran recuperar 2 punts fent cursos de conducció segura certificats per la DGT. Si no es fa res, caldrà que passin dos anys sense cometre cap infracció per recuperar el total de punts. Actualment això variava en funció de la gravetat de la infracció, però ara se suprimeix aquesta variació.

Quan entra en vigor? Es tracta d'un avantprojecte de llei. Ara comença la tramitació parlamentària, que pot durar almenys tres mesos. En el moment que s'aprovi al Congrés i Senat i es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) entrarà en vigor.

Patinets elèctrics

Definició: els patinets elèctrics passen a anomenar-se "vehicles de mobilitat personal", que són tots els vehicles d'una o més rodes dotats d'una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics -exceptuant les cadires de minusvàlid.

Límit de velocitat: 25 km/h.

Zones de circulació: han de complir les normes de circulació com la resta de vehicles. No podran circular per voreres i zones de vianants, tampoc en vies interurbanes, autopistes, autovies ni túnels urbans.

Certificat de circulació: per poder circular, els patinets necessitaran un certificat de circulació que acrediti que compleixen els requisits tècnics previstos en un manual.

Quan entra en vigor? La majoria de normes, el 2 de gener, excepte l'obligatorietat del certificat, que s'haurà de tenir en un termini màxim de 24 mesos.