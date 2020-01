Bates d'hospital fetes a partir de samarretes de la selecció

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) ha fet entrega aquest dijous al SAAS de mitja dotzena de samarretes modificades en bates d'hospital per als nens i nenes ingressats a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Es tracta de samarretes oficials de joc de la selecció. Segons mostra la FAF en un comunicat a la seva pàgina web, la iniciativa ha estat molt ben rebuda tant pel personal del SAAS, com també pels pares i els mateixos nens i nenes ingressats. A més, tot just fa any, la FAF també va cedir a l'hospital un vehicle elèctric per anar a quiròfan.