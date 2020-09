La Batllia accepta la querella de Drets contra l'excúpula del PP espanyol

L’associació andorrana Drets ha hagut d'esperar més d'un any per veure com, finalment, el batlle Manel Santolària ha acceptat la querella que van presentar contra membres de l'antic govern espanyol del Partit Popular. Tot plegat, per les suposades coaccions contra dirigents de l'antiga Banca Privada d'Andorra, per forçar l’entrega de dades dels comptes bancaris que la família Pujol Ferrussola tenia al Principat. Ara el procés passa a la secció especialitzada.

La querella inclou l’expresident del govern espanyol Mariano Rajoy i l’exministre d’Economia Cristóbal Montoro per falsedat documental. Els dos van fer una visita a Andorra on presumptament haurien pressionat el Govern d’Andorra pel cas BPA. Al mateix temps se’ls acusa de coaccions a òrgans constitucionals per aquest mateix motiu. També s’ha acceptat la querella contra l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz, l’exdirector de la policia Ignacio Cosidó i Francisco Martínez. En aquest cas les acusacions són per amenaces, coaccions, extorsió i xantatge a BPA, per obtenir les dades dels Pujol.

Martínez, conegut actualment com el ‘delator’, va ser el número dos d’Interior a l’època de Fernández Díaz. Actualment està imputat per una operació policial secreta –l’anomenat cas Kitchen– pagada amb fons reservats del ministeri amb l'objectiu, suposadament, d'espiar l’extresorer del PP Luis Bárcenas i robar-li documents que poguessin perjudicar la cúpula del PP.

Precisament, aquest mateix dilluns, l'actual líder de PP, Pablo Casado, ha promès exemplaritat i ha garantit que no en deixarà "passar cap" en l'anomenat cas Kitchen, però ha subratllat que no hi ha afiliats del PP imputats per prendre mesures. Després de subratllar que "caurà qui hagi de caure", ha recordat que tenen "molta experiència" acumulada sobre "penes de telenotícies" que després van quedar "en no res". En una entrevista a la Cadena Cope, Casado ha afirmat que l'operació Kitchen, que investiga el suposat espionatge a l'extresorer del PP Luis Bárcenas, "per ara" no li preocupa perquè l'exsecretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez és l'"únic imputat" i "no està afiliat" al PP.