Benazet respon a López i compareixerà davant la comissió la propera setmana

Referent a unes declaracions del president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, qui criticava la no compareixença del ministre de Salut aquest dimarts davant la comissió legislativa, el titular de la cartera, Joan Martínez Benazet, ha explicat que ja ha fet una demanda formal de compareixença pública davant la comissió per la propera setmana.

Tot i així, ha volgut deixar clar que ja està compareixent cada dia davant els ciutadans. A més, ha comentat que en cap cas va rebre una demanda formal per part del president de la comissió, Jordi Font, i que la data del 5 de maig tan sols va ser una proposta. "Justament ara que acaba de començar el cribratge, vaig demanar de fer-la més endavant", ha explicat Benazet, qui ha assegurat que va rebre una resposta empàtica per part de Font. Per tant, entén que les crítiques del president dels socialdemòcrates mostren una clara poca comunicació entre els membres del partit.