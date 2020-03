Benazet assegura que es pot avortar en cas de risc de la vida de la mare

Després que una de les dones relatés tot el contrari en la seva versió personal dels fets que va viure, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha assegurat aquest dimarts al vespre a TV3 en el reportatge 'El mirall andorrà' que a Andorra un professional mèdic pot practicar un avortament en cas de risc de la vida de la mare. "Si ens trobem amb una pacient que està en una complicació greu de l'embaràs i que en aquell moment la seva vida corre perill, podem actuar, i aquí no hi ha cap supòsit il·lícit per part del Codi Penal, ja que preval la vida de la mare per sobre de la del fetus, i això ha de quedar clar i transparent", ha afirmat el ministre.

Un altre dels testimonis, la Mireia, explica que "em van violar amb 12 anys i em vaig quedar embarassada, i l'estat andorrà em va obligar a parir. Vaig anar al jutge i em va dir que no podia denunciar el noi perquè li quedava poc per fer 18 anys i li destrossaria la vida, i que això no era just". Per la seva banda, la presidenta de l'associació Stop Violències, Vanessa M. Cortés, ha assegurat en el reportatge que "els catalans veniu a Andorra a comprar perfums i a esquiar, mentre que nosaltres anem a Catalunya a comprar drets". Sobre el coprincipat, ha afegit que "no tenim llibertat, no tenim sobirania nacional, aquest coprincipat la gent jove ja no l'entén, diu fora el coprincipat, no ens interessen les vostres històries caciquistes, el que volem són els nostres drets socials".

Me’n vaig a dormir, força avergonyit del meu país 🇦🇩!! 📺 El mirall Andorrà a TV3 @tv3cat pic.twitter.com/KJp0ImviOZ — Victor Iriarte 🎗🇦🇩 (@Iriarte7Victor) March 3, 2020

Una de les intervencions que ha aixecat més polseguera a les xarxes socials ha estat la de l'expresidenta de la CASS i de l'ACU, Angelina Mas, que apareix al documental com una de les persones que va batallar pel dret de les dones a votar. "Estem aquí fent un problema per donar protagonisme a quatre nenes frustrades que així se senten importants", ha afirmat.

“Donar protagonisme a quatre nenes frustrades “ Però com es pot ser tant mala persona? #SomDones pic.twitter.com/vYpN3dGGB4 — Jan Cartes Ivern (@JanCartes) March 3, 2020

Mossèn Ramon de Canillo també ha intervingut en el documental, on ha afirmat que calia acompanyar les dones que passessin pel tràngol d'un avortament, però que al final havien de ser elles en consciència les que preguessin la decisió sobre el que calia fer. Laurence Gayté, diputada del partit de Macron, s'ha referit al nou servei d'atenció a la dona que ha creat el Govern: "És un menyspreu, és hipòcrita, trobo que és immoral, fins i tot crec que no és gaire sa; sembla que l'executiu vulgui tancar els ulls, us donarem diners i anireu a fer això en un altre lloc. És una mica repugnant, és negar el dret de les dones de poder decidir sobre el seu cos".

Vela també hi diu la seva

La presidenta del Partit Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha valorat aquest dimecres positivament el documental però ha declarat que el va trobar desequilibrat pel que fa a les postures. "El documental va intentar enfocar molt el problema en el debat institucional, és a dir, el coprincipat o drets", ha manifestat Vela, qui ha assegurat que des del partit són partidaris de defensar "un dret tan fonamental com l'avortament". Per altra banda, va trobar molt adequat que es donés veu a persones que han hagut d'avortar i que "s'han vist amb la problemàtica".