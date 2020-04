Benazet confia que alguns especialistes cubans es puguin incorporar abans dels 14 dies de quarantena

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, s'ha referit en l'habitual roda de premsa per donar les dades sobre el coronavirus al cas positiu d'un metge de l'equip d'especialistes arribats des de Cuba. Ha detallat que es tracta d'un metge especialista en medicina interna i es manté la resta de l'equip en quarantena. De totes maneres, se seguirà un protocol específic de tal manera que abans dels 14 dies hi hagi alguns d'aquests especialistes que es puguin incorporar per donar suport a les unitats "més crítiques" i que ara com ara necessiten més ajuda, com són la Unitat de Cures Intensives, el Cedre i medicina interna. En aquest sentit, el titular de Salut ha manifestat que hi ha un "nucli més proper" al metge i un altre que no hi ha tingut tant de contacte i que podrien ser els que es poguessin incorporar abans. Així, ha augurat que, en un període de set dies, els qui han estat més allunyats del malalt ja podrien incorporar-se a l'UCI. "No es poden incorporar amb la velocitat que esperàvem", ha destacat, però ha afegit que malgrat aquesta situació, es reitera 'agraïment pel suport que aquests professionals podran donar.

El ministre de Salut també ha manifestat que aquest dijous és el Dia Mundial de l' Autisme i ha tornat a incidir en el fet que les persones afectades per aquest trastorn o les que pateixen una malaltia mental, necessiten sortir al carrer per evitar agreujar la seva situació i que en aquestes sortides han de seguir les mesures de distanciament social. També ha agraït el suport que estan donant els psicòlegs a la societat través de les consultes gratuïtes. A l'últim i qüestionat sobre els protocols pels quals els pares no poden assistir als parts, ha manifestat que es revisaran per avaluar si es pot canviar. També ha manifestat que estan a l'espera d'una partida de deu ventiladors mecànics que també van al Clínic de Barcelona i que era previst que arribessin aquest dijous. De totes maneres, ha remarcat que veient com estan anant les comandes, no vol donar una data exacta.