Benazet creu que no hi haurà confinament

Andorra té aquest dimecres 84 persones diagnosticades de Covid-19 més que dilluns. És a dir, segueix el ritme de més de 40 contagis per dia. Hi ha 13 pacients ingressats a l’hospital: 11 a planta i dues a la Unitat de Cures Intensives (UCI), de les quals una ventilada mecànicament “que evoluciona de manera favorable”, segons ha explicat aquest dimecres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, durant la roda de premsa posterior al consell executiu. Pel què fa a l’àmbit educatiu, hi ha 23 classes amb alumnes aïllats, 7 en aïllament parcial i 16 en aïllament total (4 menys que dilluns). Malgrat les xifres, el ministre ha augurat que “confia” que no hi haurà una situació de confinament al país.



La taxa de reproducció del coronavirus (Ro), és a dir, la quantitat de persones que infecta algú que ha estat contagiat, ha baixat els darrers dies. Concretament, fa dues setmanes era d’1,54 i aquest dimecres ha baixat fins a 1,24. “L’objectiu és que la taxa de reproducció estigui per sota d’1, i que cada persona infectada infecti de promig menys d’una persona”.



Per això, el ministre de Salut ha insistit en demanar “un esforç” a la ciutadania. “Evitar els contactes socials, i també que les persones confinades restin escrupolosament als seus domicilis, perquè no fer-ho, i em consta que alguns no ho fan, repercuteix en la societat i en l’economia del país”.



L’objectiu que planteja el Govern, doncs, és arribar a l’hivern amb la taxa per sota d’1. “Anem pel bon camí, amb una baixada de la Ro pronunciada des que hem aplicat les mesures restrictives”, ha dit Benazet, qui esperarà fins al darrer moment per veure si allarguen les mesures restrictives antiCovid.

Debat sobre les mascaretes

El dia que el País Basc ha aprovat prohibir les mascaretes de tela per considerar-les poc efectives, Benazet ha descartat prendre aquesta mesura a Andorra. “Les mascaretes de tela són suficients per a un ús no professional. No fa tants anys, les mascaretes que feien servir a l’àmbit sanitari eren de doble tela. Estan bé per protegir les persones en un ús social, però les mascaretes per a un ús professional haurien de ser les quirúrgiques”, ha explicat.