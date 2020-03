Benazet augura que el pic de contagis podria ser d'aquí a una o dues setmanes

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha declarat aquest dimarts que si es fixen amb els països que tenen al voltant, el pic de contagis no serà més enllà d'una o dues setmanes. En aquests moments, en l'anàlisi de la corba es manté una progressió aritmètica, ha indicat el ministre, qui ha confirmat que les dades demostren que encara s'està produint un creixement en el nombre de contagis. Tot i declarar que és difícil saber quan es trobaran amb exactitud a la part alta de la corba, Benazet ha assegurat que aquest dimarts al consell de ministres aprovaran un projecte d' anàlisi d'immunització.

Aquest projecte buscarà determinar el grau d'infecció que ha assolit la població per després anar determinant quines decisions podem anar prenent, ha indiciat el ministre. En aquest sentit, des de Salut han explicat que "es tracta de fer una determinació dels anticossos de la població" a través dels tests ràpids d'anticossos. "L'anàlisi ens determinarà en quin moment de la corba estem", ha comentat Benazet, qui ha assegurat que l'objectiu és analitzar a tota la població. Finalment, ha conclòs indicant que encara no s'ha decidit per quins col·lectius o per quines franges d'edat començaran, tot i que ha remarcat que els resultats els permetran saber quins passos seguir, i així poder veure si es podran començar a obrir algunes activitats i alguns sectors o no.