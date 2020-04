Salut assegura el subministrament de material protector per a tota la població

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest dimecres en roda de premsa per donar a conèixer les últimes dades relatives al brot de la Covid-19. El ministre ha fet especial èmfasi en la necessitat d'anar de forma ordenada a comprar mascaretes, ja que de moment amb el confinament no són necessàries, i si s'esgoten es col·lapsarien les oficines de farmàcia. Tanmateix, ha assegurat que Andorra, en ser un país de petites dimensions, fa que protegir-se sigui molt més senzill i que el material protector estigui pràcticament assegurat per a tothom. D'altra banda, el ministre ha anunciat que el Principat està a l'espera de rebre més aparells de ventilació mecànica, tot i que ha recordat que en cap moment l'hospital s'ha vist en situació de col·lapse.

El ministre ha lamentat novament la mort d'una altra persona usuària del Cedre arran de la malaltia, un fet que eleva el nombre de víctimes mortals a vint-i-tres. Pel que fa a les dades epidemiològiques, el ministre ha anunciat que dels 564 casos detectats, 489 són de caràcter actiu. En aquest sentit, vuitanta-nou d'aquests casos formen part del personal sanitari. A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, romanen un total de cinquanta-cinc pacients infectats per la Covid-19, dels quals trenta-vuit es troben a planta i disset a la Unitat de Cures Intensives (UCI), setze dels quals requereixen ventilació mecànica.