Benazet desmenteix que el personal de suport cubà facin de cuidadors

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha aprofitat la roda de premsa d'aquest divendres per agrair al govern cubà el fet d'haver destinat personal de suport sanitari al Principat. En aquest sentit, ha desmentit que aquests facin únicament tasques de cuidadors, tal com s'ha informat des d'alguns mitjans de comunicació. Tot i això, ha reconegut que aquest personal de suport, a causa de les diferències clíniques entre un país i un altre, han necessitat un temps d'adaptació, el qual s'ha dut a terme de forma favorable.

Quant a les primeres sortides de lleure que van entrar en vigor aquest dijous, Benazet ha celebrat que gran part de la ciutadania respectava en tot moment les normes establertes des del Govern. El ministre de Salut ha subratllat també la necessitat que tots els ciutadans que passegin pel carrer han de dur la mascareta posada; en aquest sentit, ha explicat que el seu ús "és una eina fonamental per la fase del desconfinament esglaonat". També ha recordat la necessitat de deixar lliure la franja horària d'11 a 14 hores pels més vulnerables. Així i tot, en cas que una persona necessiti dedicar aquestes hores per comprar, ho podrà fer sempre que no es tingui cap mena de contacte amb els padrins. Tanmateix, tal com ha explicat en altres rodes de premsa, el ministre ha recalcat que aquelles persones que destinin el seu dia de lleure per anar a comprar en una determinada franja horària, no tenen dret a gaudir del temps de passeig. Així doncs, només es pot sortir un cop al dia.