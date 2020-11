Benazet rebaixa l'eufòria per l'anunci de l'efectivitat de la vacuna de Pfizer

La multinacional nord-americana Pfizer, que treballa en el desenvolupament d'una vacuna contra el covid-19 juntament amb la biotecnològica alemanya BioNTech Group, ha anunciat aquest dilluns que les primeres dades sobre el seu prototip demostren que té una efectivitat del 90%. Aquest és un percentatge de combat contra el virus molt més alt del que molts analistes havien esperat d'una primera generació de vacunes. A finals d'aquest mes Pfizer podria demanar al regulador nord-americà, la Food and Drug Administration, l'aprovació del seu prototip per a una llicència d'emergència. Les dades de Pfizer, però, encara no han sigut revisades per un comitè científic independent.



El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat aquesta dilluns que es tracta d'una de les vacunes previstes en el projecte Covax de la Unió Europea, a les quals, juntament amb la d'Oxford, Andorra hi tindrà accés a través de França i Espanya. Benazet, però, ha rebaixat els ànims generats per l'anunci: "Ens en congratulem del resultat, però es troba en una fase molt inicial", ha indicat, per afegir que el nombre de persones que han participat en l'assaig encara no és suficient. No obstant, el ministre ha conclòs que "els resultats preliminars encarrilen un futur amb una vacuna que segurament serà segura i que molt probablement es reproduirà en altres vacunes que també s'estan treballant".

Amb tot, aquestes dades són provisionals i la xifra d'eficàcia podria variar. En tot cas, només 8 de les 94 persones participants en l'anàlisi intermedi de la fase III final que van ser contagiades pel coronavirus havien rebut la vacuna, mentre que 9 de cada 10 que havien rebut el placebo sí que es van contagiar. Sobre aquests resultats, l'esmentada taxa d’eficàcia de la vacuna és "superior al 90% al cap de 7 dies de la segona dosi", segons la companyia. En principi, la tercera setmana de novembre hi podria haver disponibles més dades sobre l'assaig clínic. El llindar que la companyia s'ha marcat és de 164 infectats en el grup placebo per poder establir el percentatge d'eficàcia amb més fiabilitat.

Aquest assaig ha inscrit 43.538 participants, 38.955 dels quals ja han rebut una segona dosi del prototip, amb data del 8 de novembre. La prova continuarà fins a l’anàlisi final, quan s’acumulin un total de 164 casos confirmats de covid-19. L’estudi també ha d'avaluar el potencial que el candidat a vacuna té per proporcionar protecció contra el covid-19 en aquelles persones que han tingut una exposició prèvia al SARS-CoV-2, així com la prevenció de la vacuna contra la malaltia greu del covid-19. Una altra qüestió clau és la durada de la immunitat, sobre la qual de moment no hi ha dades.

El professor David Nabarro, comissionat especial de l'Organització Mundial de la Salut per al covid-19, ha demanat precaució i no llançar les campanes al vol abans d'hora: "Qualsevol notícia prometedora sobre una vacuna és una gran notícia i estic molt complagut que hi hagi una candidata que sembla, d'acord amb les dades que hem sabut avui, que ofereix uns molt bons resultats. Però una cosa és tornar a la normalitat d'abans i una altra a una nova normalitat", ha declarat a la BBC.