Benazet rebat amb xifres el mapa de TV3

El Govern reconeix, com difícilment podria ser d’una altra manera, que la incidència de 1.679 casos registrats en 14 dies per a una població de 100.000 habitants és una “xifra molt elevada”. Però el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha volgut rebatre amb altres dades el mapa difós diumenge per TV3.



Recordem que la televisió pública de Catalunya ha emès una informació que compara l’índex de risc de rebrot de la Covid-19 a diversos indrets d’Europa. La mostra de TV3 inclou sis estats amb un percentatge elevat, i al capdavant del qual se situa Andorra, amb 1.632. El segon és la República Txeca, amb 1.009, Bèlgica i els Països Baixos tenen 605 i 631 respectivament, i tanquen Espanya i Alemanya, amb 309 i 91.



“Aquesta incidència no es correspon amb la pressió hospitalària, ni amb la letalitat, ni amb cap altra de les xifres que tenim”, ha reblat el dirigent, qui ha volgut qüestionar que “si es fessin 11.000 tests, com fa Andorra, per cada 100.000 habitants en alguna d’aquestes ciutats que surten amb incidència elevada, què sortiria? Segurament un percentatge molt elevat”.



Tot i això, Martínez Benazet ha reconegut que “ens espantem quan veiem la incidència, però després la ponderem i ens quedem més tranquils”. I ha explicat que “som un país petit amb una densitat de població elevada, amb moltes sortides i entrades i molt turisme, això fa que la nostra casuística sigui molt difícil de comparar”.



Andorra practica setmanalment 11.000 proves TMA i PCR per 100.000 habitants, i això “probablement incideix en el nombre de casos”. Pel què fa a la resta de dades de què disposen, i que no sortien al mapa de TV3: el Principat té en 1,15 la taxa de reproducció del virus, quan fa una setmana estava en 1,46. I un percentatge de positivitat de TMA del 7,1%, “una xifra baixa comparada amb altres països”.



La taxa de letalitat (persones diagnosticades que moren) és de l’1,7%, un altre cop “una xifra baixa, que indica que no som millors que altres països, sinó que diagnostiquem molt més”, ha afegit.



“Andorra té una incidència molt alta perquè diagnostica molt més que altres països o ciutats. Segurament tenim el mateix nombre d’infectats que les grans ciutats d’Europa, però la diferència és que nosaltres diagnostiquem més”, ha conclòs el dirigent.