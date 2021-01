Benazet diu que s'han resolt les traves de Pfizer per a l'arribada de les vacunes

En la sessió de control al Govern que ha tingut lloc aquest dijous al Consell General, la consellera general del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha preguntat sobre l'estratègia i el calendari de vacunació contra la Covid-19, demanant més claredat i sinceritat. "Tenim la impressió que en els últims mesos s'ha estat més pendent de fer anuncis que de fer una planificació", ha retret Vela a l'executiu. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat que el calendari de vaccinació està subjecte a l'arribada de vacunes afegint que ja hi ha un pla de vacunació dividit en quatre fases. En un primer moment es vacunaran als residents dels centres sociosanitaris, als seus professionals, als professionals de la salut i a les persones que necessiten suport assistencial i als que els cuiden. En la segona fase es vaccinaran a les persones de més de 70 anys i de serveis essencials, entre d'altres, a la tercera fase a les persones entre 60 i 70 anys i altra població de risc, i en una quarta fase a la resta de la població.

El titular de Salut també ha comentat que el Principat té dues fonts d'entrada de vacunes. Per una banda, a través del projecte Covax. En aquest sentit, "vam avançar 229.342 euros a l'octubre" que corresponen a 77.000 dosis i estan confirmades pel primer trimestre de l'any l'arribada de més de 26.000. Per altra banda, també es té accés a les vacunes de la Unió Europea a través d'una col·laboració amb Espanya i França. Benazet ha declarat que tenen el compromís d'Espanya per rebre 30.000 dosis en total de Pfizer amb una primera entrega de 2.000 vacunes que s'ha retardat per traves administratives "entre la casa mare als Estats Units i la filial Pfizer a Espanya" però que ja estan solucionades.

Tot i així, "estem dins els terminis que vam anunciar" en què es va dir que "durant el mes de gener començaríem a vacunar". A banda, des del Govern s'ha assegurat que actualment s'està treballant amb un document amb França per l'enviament de vaccins de Moderna, però Benazet no ha pogut precisar quan arribarà la remesa francesa, ja que primer es començarà amb l'espanyola. "No sé si tindrem dues o tres vacunes de forma simultània", ha respost el ministre a la interpel·lació del conseller socialdemòcrata, Jordi Font, però ha assegurat que la vacunació començarà en pocs dies.

A banda, Vela també ha qüestionat el motiu pel qual no es va negociar directament l'adquisició de les vacunes amb les farmacèutiques, tal com han fet altres països. En paraules de Benazet, "vam creure que era millor no casar-se amb una casa en concret" per la incertesa de saber quin vaccí arribaria primer.