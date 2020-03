Bentornada a casa: el cas d'una andorrana que ha pogut tornar al Principat

Són moltes les persones que han quedat ‘ atrapades’ a l’estranger enmig de la crisi del coronavirus. Els governs d’arreu del món estan demanant als seus ciutadans que tornin als seus països d’origen però només alguns ho han aconseguit. L’ ARA Andorra ha pogut parlar amb una d’elles, l’andorrana Carme Sapetti, que fins fa pocs dies gaudia de les seves vacances a l’ Índia i va poder tornar just abans que es tanquessin les fronteres aèries.

“La setmana passada era amb una amiga a Delhi i el diumenge teníem previst fer una extensió a les Maldives”, comença explicant a través de telèfon i ja des de casa seva al Principat. Dijous passat, l’agència de viatges que li organitzava les vacances li va enviar un missatge dient que, “l’hotel on ens havíem d’allotjar a les Maldives estava tancat, però que ens oferien canviar-lo per un de gamma superior”. Però la Carme s'hi va negar, “ni parlar-ne, el que volíem era tornar a casa”.

Van actuar ràpid i l’agència els va aconseguir un vol de tornada pel mateix dia que tenien previst fer la segona etapa del viatge. En comptes de volar a les illes paradisíaques ho van fer a Barcelona. “Quan vam arribar a l’aeroport a l’Índia, vam estar dues hores per passar el control de temperatura, i sempre que entràvem als hotels, ni que haguéssim sortit un moment per fumar un cigarro, ens feien rentar les mans i ens posaven el termòmetre”, explica, i afegeix, “però en canvi a la sortida del país, no vam passar cap control, l’únic que volien era que marxéssim, ja no els importava!”, recorda la Carme.

Tampoc a l’aeroport del Prat li van fer cap control. En el seu cas, va fer el trajecte que li quedava amb un autobús de línia, on li van advertir que sense la targeta de resident no la deixarien entrar a Andorra. “Però després ningú ens va demanar res, érem quatre persones a l’autobús i no ens van ni parar a la frontera”.

La Carme es va inscriure al Registre de Viatgers abans de marxar i assegura que "el Govern em va trucar fa pocs dies per saber com estava, just en la data en què en teoria havia de tornar; em van preguntar si ja era al país i em van recordar les precaucions que havia de prendre". Ara, com tots, està confianada a casa seva; les vacances hauran d'esperar.