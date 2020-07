Besolí, a Rac1: “No és fàcil trobar feina amb 54 anys”

Divendres passat es va saber que Sandro Rosell demanarà gairebé 30 milions d’euros arran dels 645 dies que va estar privat de llibertat. El seu exsoci i company de cel·la durant aquest temps, l’andorrà Joan Besolí, aquest dimarts, el dia que fa un any de la seva absolució, en una entrevista a Rac1, ha explicat que “ni molt menys” està “recuperant la vida que tenia. Tinc la causa oberta a Andorra. No és fàcil trobar feina amb 54 anys. Tots els projectes estan força parats, i estic fent vida de pagès: molt hort i molta família”.



Si Rosell demana 30 milions d’indemnització, Besolí en demana poc més de dos. “Vull passar pàgina”, ha explicat l’andorrà, per afegir que després del procés no creu “en la justícia”. I ha posat un exemple: “Jo he vist casos de persones amb condemnes de 7 anys de presó que han sortit en 11 mesos, i gent que amb condemnes de 4 anys hi han estat tres anys i mig”.



L’expolític lauredià ha explicat cronològicament com va anar la seva detenció i fins a la seva posada en llibertat. “Quan em detenen passo gairebé 70 hores de calabós a calabós fins que em posen davant la jutgessa Lamela”, ha dit Besolí, qui ha carregat contra la jutgessa: “És molt agressiva i no crec que tingui gaires escrúpols ni gaire humanitat”.



El seu fill Genís, que abans del procés judicial del pare va patir un accident que li ha deixat la mobilitat reduïda, també ha estat present a l’entrevista, i ha explicat “el patiment” de la situació viscuda. Joan Besolí ha explicat que “durant l’ingrés del meu fill només el podíem visitar durant la tarda, i jo després vaig saber que la policia em va posar un localitzador al vehicle i em va estar escoltant la majoria de converses que vaig tenir, també alguna de molt personal amb el meu fill i la meva dona”.



Besolí ha explicat que va trigar cinc mesos en veure el seu fill, quan aquest el va poder visitar a la presó, i ha tingut paraules d’agraïment per a funcionaris i reclusos.



Besolí ‘retrata’ la justícia andorrana

“Com a andorrà em sento encara trist, perquè hi ha un tema judicial obert. Si és deixadesa és molt greu, i si és mala fe, encara és pitjor”, ha explicat, per seguir descrivint el “desgavell molt gran” que hi ha amb la justícia andorrana.



“Andorra té una dotzena de batlles, Genís n’ha passat per cinc i encara no hi ha res resolt. Tres anys després de l’accident no ha tingut resposta. I en el meu cas, més de 5 anys després, tampoc tenim res. Si s’estan jutjant els mateixos fets, nosaltres estem demanat l’arxiu, però no responen. Tenim les empreses bloquejades i mortes, i no podem fer res”, ha dit Besolí.



Després de carregar contra el sistema judcial espanyol pel seu funcionament i, sobretot, en la figura de la jutgessa Lamela, Joan Besolí s'ha acomiadat amb un: “Tornem cap Andorra, que allà també en passen de grosses”.